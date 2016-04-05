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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:25
vt313 написав: ЛАД написав:
Готовились, но, скорее, к обострению на Донбассе, а не к полномасштабной войне.
Вы зависли в середине прошлого века.
Военная доктрина РФ, - гибридная война.
Именно к ней и нужно было готовиться. Скорее всего к ней и готовились.
Это и произошло. Поскольку Украина выстояла, то, скорее всего, подготовились нормально.
А увеличение оборонных расходов ценой снижения благосостояния населения, - путь к поражению.
Не знаю, где зависли Вы.
Сегодня у нас гибридная война? Или всё же самая обычная?
Вы не ответили на мой вопрос:
Тут многие занимаются искажением прошлой истории, а Вы решили искажать текущую, сразу?
Если бы не помощь "партнёров", чем бы защищались? Лопатами?
Что касается финансовых расходов, это неправильное мнение. Это было давно.
Сегодня оружие падает с неба даром, как по библии манна небесная?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:27
vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
, если бы знали, что увязнут так с Украиной, с РБ бы и начали. Сейчас назад не откатить.
правильно, увязли в Авдеевке. ресурсов взять Харьков/Херсон и близко нет. Поэтому начала сокращаться западная помощь. Они перестали бояться путена. Ты же не думаешь, что Запад спит и видит, как ещё можно нам помочь?
Я не понимаю что ты хочешь сказать.
Повторяю, увязли они временно. Они уже чувствуют вкус крови. Который заключается в сокращении поставок БК и техники. И чем дальше, тем меньше они будут увязать. А наоборот , разгоняться.
Запад прекращает не потому, что кацапы увязли, как тебе кажется. А потому что мало ресурсов для себя уже. И трампон играет свою игру не вовремя.
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:28
ЛАД написав: vt313 написав: The_Rebel написав:
Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною. Воювати на 2 фронти дурнів нема.
Спочатку Україна, потім Молдова та Грузія. Але з ними постараються піти по білоруському сценарію, під загрозою сили установлять свої маріонеткові уряди. Якщо Україна паде, то це буде легко зробити, бо буде зрозуміло, що краще здатися і бути під росією чим бути зруйнованим і все рівно бути під росією.
Потім з України ще мільйони виїдуть, а ті хто залишаться будуть змушені взяти курячий паспорт і вперед - на захист родіни від НАТО. На той час уже й замість луки можуть поставити свою людину. Насправді вона вже є і його також звати Александр Григорьевич
(але Вольфович). Просто лука ще якось виляє і підтримує залишки державності, після нього так звана інтеграція вступить в повну силу і вся верхівка рб буде призначатися з москви
Наіщо такі складнощі. Можна зупинити війну з Україною, захопити те що слабкіше.
Так логічніше.
"зупинити війну з Україною" уже нельзя. Как Вы себе это представляете?
Захватить Молдову пока Украина независима невозможно. Да и не нужно. Создать анклав? Зачем? Только лишняя головная боль.
С логикой у Вас проблемы.
Почему нельзя?
Почему Молдова. Есть РБ. Это, кажется, самое простое.
Почитайте стратегии гибридных войн. Все это есть в открытом доступе. Именно такая стратегия положена в основу военной доктрины РФ.
И именно она была применена в Украине. В 2014 удачно, в 2022 неудачно.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:30
Hotab написав:
Повторяю, увязли они временно.
ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Это не война за территории. Территории им нахой не нужны, им нужен лояльный политический режим а-ля лукашенко. Были бы нужны территории взяли бы рб без боя. Или Казахстан. Жизнь покажет кто был прав.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:34
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Повторяю, увязли они временно.
ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Жизнь покажет кто был прав.
Здесь необходимо уточнение. По причине чего не пойдут? Если потому, что мы подпишем все что от нас потребуют - верю. Зачем им тратить жизни и ресурсы в этом случае. Если мы не идем на переговоры - будут идти столько , сколько будут чувствовать силу. А без поставок оружия, без нашей мобилизации они будут ее чувствовать. И будут идти.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 15 лют, 2024 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:34
ЛАД написав: vt313 написав: ЛАД написав:
Готовились, но, скорее, к обострению на Донбассе, а не к полномасштабной войне.
Вы зависли в середине прошлого века.
Военная доктрина РФ, - гибридная война.
Именно к ней и нужно было готовиться. Скорее всего к ней и готовились.
Это и произошло. Поскольку Украина выстояла, то, скорее всего, подготовились нормально.
А увеличение оборонных расходов ценой снижения благосостояния населения, - путь к поражению.
Не знаю, где зависли Вы.
Сегодня у нас гибридная война? Или всё же самая обычная?
Вы не ответили на мой вопрос:
Тут многие занимаются искажением прошлой истории, а Вы решили искажать текущую, сразу?
Если бы не помощь "партнёров", чем бы защищались? Лопатами?
Что касается финансовых расходов, это неправильное мнение. Это было давно.
Сегодня оружие падает с неба даром, как по библии манна небесная?
Сегодня обычная война, к которой РФ не готова также как и Украина, несмотря на кратно большие финансовые вливания.
Оружие,- поставляется, покупается, производится.
А какая разница?
Вопрос то был о подготовке к войне.
Ах, да, если бы помощи не было, то ее не было бы. Чтобы было не знает никто.
Востаннє редагувалось vt313
в Чет 15 лют, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:34
vitaliiangel написав: The_Rebel написав:
Ну просто я інколи намагаюся поставити себе на місце противника...
давайте пофантазируем. Захватив рб русня бы получила несколько млн человек доп. моб. ресурса и возможность перерубить западную помощь, захватив приграничные с ЕС области Украины. В планах такого нет до сих пор. Возможно, рб даже бы не сопротивлялось, просто бы поменяли луку на кого-то сговорчивого и дело сделано. Дёшево и просто. Но по этому пути не идут.
Я прогнозую, що по цьому путі підуть. Але після луки. Все ж путін своїх задолизів старається не чіпати, щоб близькі до нього люди могли йому довіряти. Є якась там своя етика, якщо ти йому вірний і не зрадив (як пригожин), то він тебе не буде трогати. А лука який би хитрий та борзий він не був, все ж у тяжкі часи був на стороні путіна, а зараз взагалі йому оди співає, тому поки його не чіпають, бо це буде рахуватися не по пацанськи.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:35
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Повторяю, увязли они временно.
ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Это не война за территории. Территории им нахой не нужны, им нужен лояльный политический режим а-ля лукашенко. Были бы нужны территории взяли бы рб без боя. Или Казахстан. Жизнь покажет кто был прав.
лояльний режим був при Януковичу , була вся Україна.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:37
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Повторяю, увязли они временно.
ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Жизнь покажет кто был прав.
Здесь необходимо уточнение. По причине чего не пойдут? Если потому, что мы подпишем все что от нас потребуют - верю. Зачем им тратить жизни и ресурсы в этом случае. Если мы не идем на переговоры - будут идти столько , сколько будут чувствовать силу. А без поставок оружия, без нашей мобилизации они будут ее чувствовать. И будут идти.
моё уточнение, у всего на свете есть цена и заплатить "все деньги мира" за смену зеленского на медведчука даже рф не готова.
сопротивляемся - не пойдут
замораживаем - не пойдут
что-то нехорошее подписываем - не пойдут
из-за внутренних причин. Не такие они богатые завоёвывать и содержать новые территории. Доказательства - не взятый под боком Харьков, отданный обратно Херсон.
The_Rebel написав:
Я прогнозую, що по цьому путі підуть. Але після луки. Все ж путін своїх задолизів старається не чіпати, щоб близькі до нього люди могли йому довіряти. Є якась там своя етика, якщо ти йому вірний і не зрадив (як пригожин), то він тебе не буде трогати.
новичок и пышные похороны чем не решение проблемы луки?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 15 лют, 2024 14:53, всього редагувалось 10 разів.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:37
vt313 написав: The_Rebel написав:
Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною. Воювати на 2 фронти дурнів нема.
Спочатку Україна, потім Молдова та Грузія. Але з ними постараються піти по білоруському сценарію, під загрозою сили установлять свої маріонеткові уряди. Якщо Україна паде, то це буде легко зробити, бо буде зрозуміло, що краще здатися і бути під росією чим бути зруйнованим і все рівно бути під росією.
Потім з України ще мільйони виїдуть, а ті хто залишаться будуть змушені взяти курячий паспорт і вперед - на захист родіни від НАТО. На той час уже й замість луки можуть поставити свою людину. Насправді вона вже є і його також звати Александр Григорьевич
(але Вольфович). Просто лука ще якось виляє і підтримує залишки державності, після нього так звана інтеграція вступить в повну силу і вся верхівка рб буде призначатися з москви
Наіщо такі складнощі. Можна зупинити війну з Україною, захопити те що слабкіше.
Так логічніше.
А ким будуть захватувати? Я був здивований, але дуже велика чисельність кримчан і лугандонійців загинула в перші місяці наступу РФ, тобто чуваки були в перших рядах окуповувати Україну. Можливо план росіян був захватити російськомовні лояльні області, і далі набирати вже з них.
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