Додано: Чет 15 лют, 2024 14:34

vitaliiangel написав: Hotab написав: Повторяю, увязли они временно. Повторяю, увязли они временно. ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Жизнь покажет кто был прав. ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Жизнь покажет кто был прав.

Здесь необходимо уточнение. По причине чего не пойдут? Если потому, что мы подпишем все что от нас потребуют - верю. Зачем им тратить жизни и ресурсы в этом случае. Если мы не идем на переговоры - будут идти столько , сколько будут чувствовать силу. А без поставок оружия, без нашей мобилизации они будут ее чувствовать. И будут идти.