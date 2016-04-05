Додано: Чет 15 лют, 2024 14:43

vitaliiangel написав: ............

Hotab написав: vitaliiangel ,

Если "уже готовы" почему не берут Харьков, Киев, не возвращают Херсон?





Хочуть і пробують. Ще півроку побудемо без мобілізації і без поставок зброї - будуть штурмувати і Харків і Херсон. Хочуть і пробують. Ще півроку побудемо без мобілізації і без поставок зброї - будуть штурмувати і Харків і Херсон.

то есть даже без нашей мобилизациии и с перебоями в поставках оружия Авдеевку несколько месяцев взять не могут, а Харьков и Херсон возьмут? Ок я не военный, могу чего-то не понимать. ............то есть даже без нашей мобилизациии и с перебоями в поставках оружия Авдеевку несколько месяцев взять не могут, а Харьков и Херсон возьмут? Ок я не военный,

Пока не могут. Пока есть армия и оружие, несмотря на перебои с поставками, которые всё же есть.Под Авдеевкой положение тяжёлое. Под Купянском тоже идут тяжёлые бои.Сегодня идёт война на истощение. Зачем торопиться, если можно сделать медленно меньшими ресурсами. А ресурсы ограничены всегда и сегодня у РФ их, действительно, не хватает.И, думаю, срок полгоданазвал очень оптимистично. Но, думаю, без поставок оружия мы не останемся. Они идут и будут идти.Если Вы допускаете, что "можете чего-то не понимать", то хотя бы прислушивайтесь к чужим аргументам.