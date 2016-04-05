Додано: Чет 15 лют, 2024 14:59

Не такие они богатые завоёвывать и содержать новые территории





Они их не содержат. Зайди в ТГ группу Углегорска (спаленного в хлам в феврале 2015 года, куда (у которого) я наносил крайний свой удар с ми24 ) , и спроси, «восстановили»? Или Дебальцево. Или Волноваху. Несколько домов показушно построили в Марике и хватит.Донецк без воды сколько?Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.