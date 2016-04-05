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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:58
ЛАД написав:
Пока не могут. Пока есть армия и оружие, несмотря на перебои с поставками, которые всё же есть.
Под Авдеевкой положение тяжёлое. Под Купянском тоже идут тяжёлые бои.
Сегодня идёт война на истощение. Зачем торопиться, если можно сделать медленно меньшими ресурсами. А ресурсы ограничены всегда и сегодня у РФ их, действительно, не хватает.
И, думаю, срок полгода без поставок оружия Hotab
назвал очень оптимистично. Но, думаю, без поставок оружия мы не останемся. Они идут и будут идти.
Если Вы допускаете, что "можете чего-то не понимать", то хотя бы прислушивайтесь к чужим аргументам.
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The_Rebel
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:59
vitaliiangel
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Не такие они богатые завоёвывать и содержать новые территории
Они их не содержат. Зайди в ТГ группу Углегорска (спаленного в хлам в феврале 2015 года, куда (у которого) я наносил крайний свой удар с ми24 ) , и спроси, «восстановили»? Или Дебальцево. Или Волноваху. Несколько домов показушно построили в Марике и хватит.
Донецк без воды сколько?
Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 15 лют, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:01
vt313 написав: ЛАД написав:
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Вы зависли в середине прошлого века.
Военная доктрина РФ, - гибридная война.
Именно к ней и нужно было готовиться. Скорее всего к ней и готовились.
Это и произошло. Поскольку Украина выстояла, то, скорее всего, подготовились нормально.
А увеличение оборонных расходов ценой снижения благосостояния населения, - путь к поражению.
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Не знаю, где зависли Вы.
Сегодня у нас гибридная война? Или всё же самая обычная?
Вы не ответили на мой вопрос:
Тут многие занимаются искажением прошлой истории, а Вы решили искажать текущую, сразу?
Если бы не помощь "партнёров", чем бы защищались? Лопатами?
Что касается финансовых расходов, это неправильное мнение. Это было давно.
Сегодня оружие падает с неба даром, как по библии манна небесная?
Сегодня обычная война, к которой РФ не готова также как и Украина, несмотря на кратно большие финансовые вливания.
К войне с Украиной, в общем, были готовы. И планировали вполне обычную войну в стиле "блицкриг". Это не вышло. В том числе по причине крайне плохого планирования, на мой взгляд, и недооценки украинской армии.
Оружие,- поставляется, покупается, производится.
А какая разница?
Вопрос то был о подготовке к войне.
"Одна даёт, другая дразнится".
Ах, да, если бы помощи не было, то ее не было бы. Чтобы было не знает никто.
"Она утонула"?
Что тут можно "не знать". Ни одна армия не может воевать без оружия.
И если бы не поставки оружия и финансирование партнёров (на что заранее мы рассчитывать не могли, никаких договоров не было) ситуация была бы грустная.
Простите, но Вы занимаетесь словоблудием. Не интересно.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:05
Hotab написав:
по тем договорам, на которые ты готов
а ты готов положить ещё несколько млн украинцев. А после путена придёт ельцин-2 и сам всё отдаст. Почему союзники поделили Германию а не стали воевать со сталиным? Можно было бы еще неплохо повоевать. Не от слабости, потому что людей не хотели ложить. А для тебя бессмысленные жертвы признак силы и патриотизма. Слово пацана смотрел? там тоже каждый хотел выглядеть сильным и все жертвы бессмысленные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:08
fler написав: _hunter написав:
Но тогда опровергайте: "уровень едности" 5.4 из 10
я вам в вашем же исследновании нашел. Найдете мне там 80
Ні, Хантер, ви свідомо викривлюєте інформацію з моїх посилань, висмикуючі поодинокі показники. А я від вас вимагаю надати посилання на інші дослідження, де буде вказано на низьку згуртованість нації. Не можете? Тоді не звиздіть.
В смысле "выдергивая" -- "уровень едности" 5.4 из 10
-- основной показатель второго исследования
Так смысл искать -- если в ваших же исследованиях згуртованість нації на уровне 50%
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:08
vitaliiangel написав: Hotab написав:
по тем договорам, на которые ты готов
а ты готов положить ещё несколько млн украинцев. А после путена придёт ельцин-2 и сам всё отдаст.
Я готов пока дают дают оружие. Если переживаем 2024 год без существенных потерь территории - свет в тоннеле может появиться.
А на основании чего Ельцин-2 будет что-то возвращать Украине без армии и веса (этакой РБ-2) что-то? Кто это поймет у них?
Почему союзники поделили Германию а не стали воевать со сталиным?
Потому что делили не СССР или США, а Германию. За что им было воевать?
А у нас вопрос иной: делят нас.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 15 лют, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:08
<<<<Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по Белгороду «очередным актом терроризма со стороны киевского режима». По ее словам, информация о нападении будет вынесена Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.>>>>
Ну вот! Эту музыку я готов слушать вечно! )))
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:13
vitaliiangel написав:
новичок и пышные похороны чем не решение проблемы луки?
Не можуть, бо підуть слухи, що сцарь своїх вірних слуг знищує. Там же нічого не приховується і всі знають хто головний замовник. Скрипаль, Немцов, Березовський, Прігожин... Навальний легко знайшов виконавців і вони навіть не якісь ліві найманці, а співробітники федеральних служб. Цього пацанського правила путін завжди дотримується задля своєї ж безпеки, тому і його жо..лизи впевнені у майбутньому доки є путін і тримаються за нього.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:15
vitaliiangel написав: Hotab написав:
по тем договорам, на которые ты готов
а ты готов положить ещё несколько млн украинцев. А после путена придёт ельцин-2 и сам всё отдаст. Почему союзники поделили Германию а не стали воевать со сталиным? Можно было бы еще неплохо повоевать. Не от слабости, потому что людей не хотели ложить. А для тебя бессмысленные жертвы признак силы и патриотизма. Слово пацана смотрел? там тоже каждый хотел выглядеть сильным и все жертвы бессмысленные.
"Повоевать", может, и могли. Вот только объяснить в 45-м своим солдатам, зачем это нужно, очень вряд ли. И смогли бы победить, тоже вопрос. Тогда вполне могло закончиться "коммунистической Европой" (как минимум, Францией и Италией).
Не надо иделизировать.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:18
Hotab написав:
А на основании чего Ельцин-2 будет что-то возвращать Украине без армии и веса (этакой РБ-2) что-то? Кто это поймет у них?
Они ещё в большем тупике чем мы, идти дальше не могут и прекратить войну не могут. Для любого диктатора это опасная ситуация.
The_Rebel написав:
Не можуть, бо підуть слухи, що сцарь своїх вірних слуг знищує
Пригожин против путина не шёл.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 15 лют, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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