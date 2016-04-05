Hotab написав:

Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.