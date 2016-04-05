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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6782678367846785
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:22

  Hotab написав:Потому что делили не СССР или США, а Германию. За что им было воевать?
ты нечаянно ответил на вопрос, который я бы не хотел поднимать. Когда нибудь объясню.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:26

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Что тут можно "не знать". Ни одна армия не может воевать без оружия.
И если бы не поставки оружия и финансирование партнёров (на что заранее мы рассчитывать не могли, никаких договоров не было) ситуация была бы грустная.
Простите, но Вы занимаетесь словоблудием. Не интересно.


Нам поставляют оружие, мы покупаем оружие, мы производим оружие. Если бы оружие не поставляли было бы тяжело. Не вопрос.
А РФ? Они тоже получают оружие.
А если бы РФ не поставляли оружие? Ну тоже самое, что и с Украиной.

Ну, это уже просто бред!
Вы троллите?
У нас уже давно нет ни своих снарядов, ни мин, да и патронов тоже.
Мы покупаем за чьи деньги, за свои?
А РФ?
Не о чем с Вами говорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:32

  ЛАД написав:Ну, это уже просто бред!
Вы троллите?
У нас уже давно нет ни своих снарядов, ни мин, да и патронов тоже.
Мы покупаем за чьи деньги, за свои?
А РФ?
Не о чем с Вами говорить.


У нас нет или Вы не знаете?

Вы откуда, вообще?
https://www.youtube.com/watch?v=xpozTm4n0xk
А это что?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:37

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Ну, это уже просто бред!
Вы троллите?
У нас уже давно нет ни своих снарядов, ни мин, да и патронов тоже.
Мы покупаем за чьи деньги, за свои?
А РФ?
Не о чем с Вами говорить.


У нас нет или Вы не знаете?

Вы откуда, вообще?
https://www.youtube.com/watch?v=xpozTm4n0xk
А это что?

Вы не отличаете дрон от снарядов, мин и патронов? :shock:
Поразительно. Пишите дальше. Без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:39

Hotab
Вы опять во всём правы.
Но бесполезно объяснять что-то 50-летнему мужчине с комплексами и обидами 13-летнего мальчика.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.

А Новоросія, якою так марить фюрер - це хіба не територія? Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба.
Контролю над Україною він хотів, коли змусив нас підписати Мінські угоди, потім , коли спонсорував медведчука, остання спроба була у вигляді танкових колон на Київ. Це Совок зміг зберегти контроль над Угорщиною чи Чехословаччиною, Раша над Ічкерією і Білорусію, бо в них вийшла повна окупація політичним чи військовим шляхом.
З Україною цей фокус не вдався, у нас з'явились потужні покровителі, повний контроль провалився, залишились території, які він хоче залишити собі, і буде продовжувати війну, поки Зеленський не погодиться на рпв.
lapay
 
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