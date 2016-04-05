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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6782678367846785
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:32

  ЛАД написав:Ну, это уже просто бред!
Вы троллите?
У нас уже давно нет ни своих снарядов, ни мин, да и патронов тоже.
Мы покупаем за чьи деньги, за свои?
А РФ?
Не о чем с Вами говорить.


У нас нет или Вы не знаете?

Вы откуда, вообще?
https://www.youtube.com/watch?v=xpozTm4n0xk
А это что?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:37

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Ну, это уже просто бред!
Вы троллите?
У нас уже давно нет ни своих снарядов, ни мин, да и патронов тоже.
Мы покупаем за чьи деньги, за свои?
А РФ?
Не о чем с Вами говорить.


У нас нет или Вы не знаете?

Вы откуда, вообще?
https://www.youtube.com/watch?v=xpozTm4n0xk
А это что?

Вы не отличаете дрон от снарядов, мин и патронов? :shock:
Поразительно. Пишите дальше. Без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:39

Hotab
Вы опять во всём правы.
Но бесполезно объяснять что-то 50-летнему мужчине с комплексами и обидами 13-летнего мальчика.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.

А Новоросія, якою так марить фюрер - це хіба не територія? Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба.
Контролю над Україною він хотів, коли змусив нас підписати Мінські угоди, потім , коли спонсорував медведчука, остання спроба була у вигляді танкових колон на Київ. Це Совок зміг зберегти контроль над Угорщиною чи Чехословаччиною, Раша над Ічкерією і Білорусію, бо в них вийшла повна окупація політичним чи військовим шляхом.
З Україною цей фокус не вдався, у нас з'явились потужні покровителі, повний контроль провалився, залишились території, які він хоче залишити собі, і буде продовжувати війну, поки Зеленський не погодиться на рпв.
lapay
 
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