|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:39
Hotab
Вы опять во всём правы.
Но бесполезно объяснять что-то 50-летнему мужчине с комплексами и обидами 13-летнего мальчика.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27870
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5256 раз.
- Подякували: 4849 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:42
Hotab написав:
Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.
А Новоросія, якою так марить фюрер - це хіба не територія? Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба.
Контролю над Україною він хотів, коли змусив нас підписати Мінські угоди, потім , коли спонсорував медведчука, остання спроба була у вигляді танкових колон на Київ. Це Совок зміг зберегти контроль над Угорщиною чи Чехословаччиною, Раша над Ічкерією і Білорусію, бо в них вийшла повна окупація політичним чи військовим шляхом.
З Україною цей фокус не вдався, у нас з'явились потужні покровителі, повний контроль провалився, залишились території, які він хоче залишити собі, і буде продовжувати війну, поки Зеленський не погодиться на рпв.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13693
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 16:05
lapay
,
А Новоросія, якою так марить фюрер - це хіба не територія? Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба
Багато різної інформації. То «ми вписали в конституцию, то наше», то «условия денацификации и демилитаризации не выполнены». Вы видите только то, что вам больше нравится: остановиться как есть без дополнительных условий.
А чем вам 4 области для начала не Новороссия? Которую всегда можно потом расширить.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11016
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 2153 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 15 лют, 2024 16:20
_hunter написав:
Так смысл искать ...
Хантер, злив зараховано))) Я саме це й хотіла показати, що ви не здатні ані знайти, ані зрозуміти "розжоване". Закрили це питання.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4653
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 16:22
Бетон написав:
Нехорошо осуждать чиновников, которые сидят здесь и пишут вперэд и всё буде добре.
Во первых они невыездые. Им деваться будет некуда, чтобы не случилось. Они до конца будут орать лозунги и сдавать ментам ухылянтов. Из кожи лезть, лишь бы за них воевали где то там, далеко.
Например, по заказу "бронированных" чиновников из одного местного совета, лично за мной устроена охота, слежка.
И я их не осуждаю. Они спасают себя прикрываясь телами
Пока кацапы закладывают 5 линию обороны, они перекладывают на 15 лямов бруківку. Ну ничего, я поработаю с дбр, помогу чем смогу
Ого. Слежка с какой целью? А вообще за что такая честь, если не секрет
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 16:52
fler написав: _hunter написав:
Так смысл искать ...
Хантер, злив зараховано))) Я саме це й хотіла показати, що ви не здатні ані знайти, ані зрозуміти "розжоване". Закрили це питання.
Вы забыли изначальный договор? _сначала_ вы показываете свои "исследования", потом я ищу опровержение. Но у вас даже первый этап не задался
Но ОК -- больше вас в этот вопрос "макать" не буду
-
_hunter
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 7630
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 лют, 2024 16:54
wild.tomcat написав:
Letusrock
за кого мова, вже не вперше згадують? я щось цей епізод пропустив, цікаво.
це якийсь новий аккаунт, на цій гілці його бачив лише тоді, він якраз дуже влучно влився в дискусію коли кругом "волали про збереження генофонду"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 17:01
Letusrock написав: wild.tomcat написав:
Letusrock
за кого мова, вже не вперше згадують? я щось цей епізод пропустив, цікаво.
це якийсь новий аккаунт, на цій гілці його бачив лише тоді, він якраз дуже влучно влився в дискусію коли кругом "волали про збереження генофонду"
Таких акаунтів в різних тг-групах чимало з дамбаса. З саме такою риторикою: «я краще поїду в Польщу, я розумний, а ви дурні тут воюйте» . Коли пробивають його (а для умільців це не важко), то знаходять і номер телефону, і локацію, і фото. Дамбаський провокатор, діє щоб вбити віру, посіяти розбрат. Само просто на донецькому дивані робить що може для перемоги расєі.
Летусрок, не будьте як «данєцкий провокатор»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11016
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 2153 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 15 лют, 2024 17:09
_hunter написав: fler написав:
Хантер, злив зараховано))) Я саме це й хотіла показати, що ви не здатні ані знайти, ані зрозуміти "розжоване". Закрили це питання.
Вы забыли изначальный договор? _сначала_ вы показываете свои "исследования", потом я ищу опровержение. Но у вас даже первый этап не задался
Но ОК -- больше вас в этот вопрос "макать" не буду
Хантер, я довела свою думку посиланнями на джерела, а ви так і не спромоглися надати хоч одне посилання, яке б підтвердило вашу думку. Тож хто кого макнув?))) Обтікайте або несіть сюди посилання. Досліджень море на цю тему, але ви чогось їх не знайшли)))
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4653
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 17:12
ЛАД написав:
Letusrock
Возможно.
Но переезд в другую страну для семьи не так прост, как Вам кажется.
Тем более, если таких электриков/плиточников будет много.
Обставини бувають різні, але ж вибору то й нема у пересічного. навіть якщо в нього тут нічого нема і "никому ничего не должен"
Наприклад в мене родич є який вже 15 років на ПМЖ закордоном, але по дурості не знявся з обліку (бо не було гострої потреби). І от він приїхав на хрестини до близьких родичів у лютому 2022 - як результат став кріпаком на 2 роки (недавно виїхав по мед. напрямку)
Той текст що скоріював Shaman маб би спонукати всіх мобілізуватись "бо буде гірше", причому правило "буде гірше" діє лише для пересічних, а до можновладців та їх родин не поширюється, їм тільки краще стає.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|169067
|
|
|6076
|561721
|
|
|1
|25068
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|