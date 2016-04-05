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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6781678267836784
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:39

Hotab
Вы опять во всём правы.
Но бесполезно объяснять что-то 50-летнему мужчине с комплексами и обидами 13-летнего мальчика.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.

А Новоросія, якою так марить фюрер - це хіба не територія? Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба.
Контролю над Україною він хотів, коли змусив нас підписати Мінські угоди, потім , коли спонсорував медведчука, остання спроба була у вигляді танкових колон на Київ. Це Совок зміг зберегти контроль над Угорщиною чи Чехословаччиною, Раша над Ічкерією і Білорусію, бо в них вийшла повна окупація політичним чи військовим шляхом.
З Україною цей фокус не вдався, у нас з'явились потужні покровителі, повний контроль провалився, залишились території, які він хоче залишити собі, і буде продовжувати війну, поки Зеленський не погодиться на рпв.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:05

lapay ,

А Новоросія, якою так марить фюрер - це хіба не територія? Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба


Багато різної інформації. То «ми вписали в конституцию, то наше», то «условия денацификации и демилитаризации не выполнены». Вы видите только то, что вам больше нравится: остановиться как есть без дополнительных условий.
А чем вам 4 области для начала не Новороссия? Которую всегда можно потом расширить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:20

  _hunter написав:Так смысл искать ...

Хантер, злив зараховано))) Я саме це й хотіла показати, що ви не здатні ані знайти, ані зрозуміти "розжоване". Закрили це питання.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:22

  Бетон написав:Нехорошо осуждать чиновников, которые сидят здесь и пишут вперэд и всё буде добре.
Во первых они невыездые. Им деваться будет некуда, чтобы не случилось. Они до конца будут орать лозунги и сдавать ментам ухылянтов. Из кожи лезть, лишь бы за них воевали где то там, далеко.
Например, по заказу "бронированных" чиновников из одного местного совета, лично за мной устроена охота, слежка.
И я их не осуждаю. Они спасают себя прикрываясь телами
Пока кацапы закладывают 5 линию обороны, они перекладывают на 15 лямов бруківку. Ну ничего, я поработаю с дбр, помогу чем смогу

Ого. Слежка с какой целью? А вообще за что такая честь, если не секрет
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:52

  fler написав:
  _hunter написав:Так смысл искать ...

Хантер, злив зараховано))) Я саме це й хотіла показати, що ви не здатні ані знайти, ані зрозуміти "розжоване". Закрили це питання.

Вы забыли изначальный договор? _сначала_ вы показываете свои "исследования", потом я ищу опровержение. Но у вас даже первый этап не задался :lol:
Но ОК -- больше вас в этот вопрос "макать" не буду :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:54

  wild.tomcat написав:Letusrock

за кого мова, вже не вперше згадують? я щось цей епізод пропустив, цікаво.


це якийсь новий аккаунт, на цій гілці його бачив лише тоді, він якраз дуже влучно влився в дискусію коли кругом "волали про збереження генофонду"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:01

  Letusrock написав:
  wild.tomcat написав:Letusrock

за кого мова, вже не вперше згадують? я щось цей епізод пропустив, цікаво.


це якийсь новий аккаунт, на цій гілці його бачив лише тоді, він якраз дуже влучно влився в дискусію коли кругом "волали про збереження генофонду"

Таких акаунтів в різних тг-групах чимало з дамбаса. З саме такою риторикою: «я краще поїду в Польщу, я розумний, а ви дурні тут воюйте» . Коли пробивають його (а для умільців це не важко), то знаходять і номер телефону, і локацію, і фото. Дамбаський провокатор, діє щоб вбити віру, посіяти розбрат. Само просто на донецькому дивані робить що може для перемоги расєі.
Летусрок, не будьте як «данєцкий провокатор» :D
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:09

  _hunter написав:
  fler написав:Хантер, злив зараховано))) Я саме це й хотіла показати, що ви не здатні ані знайти, ані зрозуміти "розжоване". Закрили це питання.

Вы забыли изначальный договор? _сначала_ вы показываете свои "исследования", потом я ищу опровержение. Но у вас даже первый этап не задался :lol:
Но ОК -- больше вас в этот вопрос "макать" не буду :wink:

Хантер, я довела свою думку посиланнями на джерела, а ви так і не спромоглися надати хоч одне посилання, яке б підтвердило вашу думку. Тож хто кого макнув?))) Обтікайте або несіть сюди посилання. Досліджень море на цю тему, але ви чогось їх не знайшли)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:12

  ЛАД написав:Letusrock
Возможно.
Но переезд в другую страну для семьи не так прост, как Вам кажется.
Тем более, если таких электриков/плиточников будет много.


Обставини бувають різні, але ж вибору то й нема у пересічного. навіть якщо в нього тут нічого нема і "никому ничего не должен"

Наприклад в мене родич є який вже 15 років на ПМЖ закордоном, але по дурості не знявся з обліку (бо не було гострої потреби). І от він приїхав на хрестини до близьких родичів у лютому 2022 - як результат став кріпаком на 2 роки (недавно виїхав по мед. напрямку)

Той текст що скоріював Shaman маб би спонукати всіх мобілізуватись "бо буде гірше", причому правило "буде гірше" діє лише для пересічних, а до можновладців та їх родин не поширюється, їм тільки краще стає.
Letusrock
 
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