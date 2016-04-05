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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 17:54
pesikot написав:
І що, залишилась громадянином України ? отримувала дозвіл на роботу закордоном і все таке інше ?
І навіть не спробувала отримати посвідку на життя закордоном ?
По перше в тій країні отримати громадянство до тепер було тривалим процесом, плюс перші роки (десь так до 2014) не було планів повязувати себе з ЄС назавжди
по друге посвітка в нього є, і взагалі всі документи вже тієї країни (дипломи, вод.посвідчення і т.д.). Єдине що не знався тут з обліку що є приводом для прикордонників не випускати
По третє не там дурнів шукаєш, нагадати випадок коли з Польші волонтер (наш, що жиє там на ПМЖ давно) привіз гуманітарку а назад його не хотіли випускати бо в його паспорті місце народження Україна - відповідно запідозрили в ньому втрачений мобресурс
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:02
Letusrock написав: pesikot написав:
І що, залишилась громадянином України ? отримувала дозвіл на роботу закордоном і все таке інше ?
І навіть не спробувала отримати посвідку на життя закордоном ?
По перше в тій країні отримати громадянство до тепер було тривалим процесом, плюс перші роки (десь так до 2014) не було планів повязувати себе з ЄС назавжди
по друге посвітка в нього є, і взагалі всі документи вже тієї країни (дипломи, вод.посвідчення і т.д.). Єдине що не знався тут з обліку що є приводом для прикордонників не випускати
Я тобі так скажу, 2014 рік був 10 років тому.
В 2022 році ще випускали багато кого, щось ти приховуєшь
Letusrock написав:
По третє не там дурнів шукаєш, нагадати випадок коли з Польші волонтер (наш, що жиє там на ПМЖ давно) привіз гуманітарку а назад його не хотіли випускати бо в його паспорті місце народження Україна - відповідно запідозрили в ньому втрачений мобресурс
Ну нагадай, послухаю тебе
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:09
Hotab написав:
Багато різної інформації. То «ми вписали в конституцию, то наше», то «условия денацификации и демилитаризации не выполнены». Вы видите только то, что вам больше нравится: остановиться как есть без дополнительных условий.
А чем вам 4 области для начала не Новороссия? Которую всегда можно потом расширить.
Є хотєлки пропагандистів, і їхніх, і наших, а є об'єктивна реальність. Об'єктивною рельністю, на зараз, є рпв без додаткових умов, який відзеркалює патову ситуацію на фронті. Зеленський не розумів реальність загрози у 2021, не розуміє і зараз, що цей баланс може змінитись не на нашу користь, враховуючи обставини. Якщо ворог погоджується на рпв, бо його ресурси теж не безмежні, то не треба ризикувати всім заради міфичних кордонів 91. Не буде фюрера, тоді і можна буде на щось сподіватись, а зараз на кону стоїть провал на фронті, і адекватний політик так ризикувати не буде.
Щоб огризок Новоросії не розширився в черговий раз, треба з лінії Яценюка робити свою лінію суровікина, поки рпв. Тоді буде довгостроковий мир, як в Кореї.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:23
pesikot написав:
Я тобі так скажу, 2014 рік був 10 років тому.
і шо? десь була заборона відвідування України для ПМЖ-шників з інших країн?
pesikot написав:
В 2022 році ще випускали багато кого, щось ти приховуєшь
без штампа про зняття з обілку не випускали навіть 26 лютого 2022, а хабарі давати він відмовлявся до останнього, шукав білий шлях для виїзду
pesikot написав:
Ну нагадай, послухаю тебе
а толку мені шукати посилання/докази, вже один раз шукав (про магістратуру - якщо памятаєш) а ти злився
потім недавно шукав Хотабу (про зарплату поліцейської в тилу 1 млн/рік) і він теж злився
не бачу сенсу
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:26
lapay написав: Hotab написав:
Им действительно не надо украинские территории и люди и другая жизнь для них. Им надо оставить разваленной Украину, без армии, с долгами, и лояльным правительством. Чтоб показывать своим и чужим «смотрите что бывает, когда ты майданишь, хочешь в Европу и НАТО, когда не дружишь с россией». Но кусок себе как приз все равно возьмут. 4 области. Пока что. Потом могут еще. Когда армии нет (по тем договорам, на которые ты готов) то можно забирать все.
А Новоросія, якою так марить фюрер - це хіба не територія? Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба.
Контролю над Україною він хотів, коли змусив нас підписати Мінські угоди, потім , коли спонсорував медведчука, остання спроба була у вигляді танкових колон на Київ. Це Совок зміг зберегти контроль над Угорщиною чи Чехословаччиною, Раша над Ічкерією і Білорусію, бо в них вийшла повна окупація політичним чи військовим шляхом.
З Україною цей фокус не вдався, у нас з'явились потужні покровителі, повний контроль провалився, залишились території, які він хоче залишити собі, і буде продовжувати війну, поки Зеленський не погодиться на рпв.
Ти так зациклений на РПВ, що хочу тебе спитати, а скільки РПВ було з 2014 ? Овер до фіга
До чого це привело ? До повномасштабного вторгненняЦе, по-першеПо-друге
, чому ти вважаєшь, що РПВ призведе до миру, все закінчиться по лінії бойових дій і більше бойових дій не буде ? От мені цікава твоя думка
А от я бачу по-іншому.
Так, Путін дійсно хоче РПВ, але не для миру. А для того, щоб накопичивати військові сили. Поясню нижче.
Путін не каже напряму, что давайте РПВ і домовлятись. Він посилає сигнали. Для чого ?
Щоб Україна та західни країни попросили Путіна про РПВ, а він смілостивиться, висуне свої умови (lapay
здогадаєшься які ?) і може зробить РПВ
І тут буде пастка для УкраїниМінуси для України
* Зменшиться фінансова допомога. Типу, у вас РПВ, нащо вам допомога ? Трамп, Орбан, Фіцо будуть раді і про це будут казати завжди
* Військова допомога зійде взагалі до нуля
* Бойові дії знову почнутся трохи згодомПлюси для України
* Відсутність бойових дій на деякий термінПлюси для Путіна
* Зроблять ще більше ракет, снарядв
* Якщо буде РПВ, то можно і Турцію прогнути(і прогнуть), щоб пропустили військові кораблі через Босфор
* Продати населенню чергове "мы опять нагнули хохлов"Мінуси для Путіна
* Ніяких
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:34
pesikot написав:
А от мені цікаво ... може дашь розклад побільше
Людина виїхала на ПМЖ, 15 років була закордоном
І що, залишилась громадянином України ? отримувала дозвіл на роботу закордоном і все таке інше ?
І навіть не спробувала отримати посвідку на життя закордоном ?
То які претензії, нащо оце "як результат став кріпаком на 2 роки" ?
Я Вибачаюсь, але в мене так друг дитинства: в Чехії живе з 2008 р, має громадянство Чехії десь з 2018. Заяву про вихід з громадянства України подав ще влітку 2022, але її досі не підписали. Минулого року (2023) не приїхав на похорони батька, адже нема гарантій, що виїде. Повістки за старою адресою його мама отримує регулярно.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:37
Letusrock написав: pesikot написав:
Я тобі так скажу, 2014 рік був 10 років тому.
і шо? десь була заборона відвідування України для ПМЖ-шників з інших країн?
pesikot написав:
В 2022 році ще випускали багато кого, щось ти приховуєшь
без штампа про зняття з обілку не випускали навіть 26 лютого 2022, а хабарі давати він відмовлявся до останнього, шукав білий шлях для виїзду
Та ти шо ... скількох знаю, які виїхали
А ще більше знаю тих, хто в 2022 році шастав туди-сюди
Тому я і кажу, що ти щось приховуєшь
Letusrock написав: pesikot написав:
Ну нагадай, послухаю тебе
а толку мені шукати посилання/докази, вже один раз шукав (про магістратуру - якщо памятаєш) а ти злився
потім недавно шукав Хотабу (про зарплату поліцейської в тилу 1 млн/рік) і він теж злився
не бачу сенсу
Ну да, бо ти злився, як і з магістратурою
Тому не хочешь зараз булькати знову
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:43
pesikot
lapay написав:
Щоб огризок Новоросії не розширився в черговий раз, треба з лінії Яценюка робити свою лінію суровікина, поки рпв. Тоді буде довгостроковий мир, як в Кореї.
Ну, якщо знову ржати "а то путин нападет", то на державі Україна можна ставити жирний хрест.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:44
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
А от мені цікаво ... може дашь розклад побільше
Людина виїхала на ПМЖ, 15 років була закордоном
І що, залишилась громадянином України ? отримувала дозвіл на роботу закордоном і все таке інше ?
І навіть не спробувала отримати посвідку на життя закордоном ?
То які претензії, нащо оце "як результат став кріпаком на 2 роки" ?
Я Вибачаюсь, але в мене так друг дитинства: в Чехії живе з 2008 р, має громадянство Чехії десь з 2018. Заяву про вихід з громадянства України подав ще влітку 2022
, але її досі не підписали. Минулого року (2023) не приїхав на похорони батька, адже нема гарантій, що виїде. Повістки за старою адресою його мама отримує регулярно.
І що ?
4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?
А що заважало подати на вихід в 2018 році ? Чи хотілось бути хитродупим, і тут, і там ?
Но винувата, звичайно, що Україна
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:48
lapay написав:pesikot lapay написав:
Щоб огризок Новоросії не розширився в черговий раз, треба з лінії Яценюка робити свою лінію суровікина, поки рпв. Тоді буде довгостроковий мир, як в Кореї.
Ну, якщо знову ржати "а то путин нападет", то на державі Україна можна ставити жирний хрест.
Ні, ні, ти давай по пунктах, а не про лінію суровікина
Бо в 2022 році рашисти їхали не по полям, а по дорогам
І якщо, в результаті РПВ, в Чорне море зайдуть інші кораблі флоту РФ, то взагалі їм до сраки оті лінії
Читай уважно, потім пиши
А я тебе запитував, ти дійсно вважаєшь, якщо буде РПВ, то, згодом
* Путін знову не почне обстрілювати Україну ракетами ?
* Путін знову не розпочне бойові дії на землі ?
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