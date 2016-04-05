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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:04
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Повторяю, увязли они временно.
ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Это не война за территории. Территории им нахой не нужны, им нужен лояльный политический режим а-ля лукашенко. Были бы нужны территории взяли бы рб без боя. Или Казахстан. Жизнь покажет кто был прав.
так білорусь це фактично аля ДНР. контролюють її на 95% і можуть робити там майже все що хочуть. прийде час і приймуть закон про включення до складу РФ за два тижні
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:07
vitaliiangel написав:
Доказательства - не взятый под боком Харьков, отданный обратно Херсон.
це не доказ, а ваша (хибна) думка. не змогли взяти харків, не змогли втримати херсон. але хотіли, ну блін це ж очевидно
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:07
vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel написав:
ок. будущего ни ты ни я не знаем, запиши мой прогноз, дальше Мелитополя, лб Херсонской области и админ границ Донецкой Луганской области они не пойдут. Не хочу размусоливать почему я так думаю. Жизнь покажет кто был прав.
Здесь необходимо уточнение. По причине чего не пойдут? Если потому, что мы подпишем все что от нас потребуют - верю. Зачем им тратить жизни и ресурсы в этом случае. Если мы не идем на переговоры - будут идти столько , сколько будут чувствовать силу. А без поставок оружия, без нашей мобилизации они будут ее чувствовать. И будут идти.
моё уточнение, у всего на свете есть цена и заплатить "все деньги мира" за смену зеленского на медведчука даже рф не готова.
сопротивляемся - не пойдут
замораживаем - не пойдут
что-то нехорошее подписываем - не пойдут
из-за внутренних причин. Не такие они богатые завоёвывать и содержать новые территории. Доказательства - не взятый под боком Харьков, отданный обратно Херсон.
Не зрозумів ваш прогноз.
Міняти зеленского на медведчука рф не готова.
Дальше "не пойдут".
То яка в них ціль? Воювати до безкінечності чи як?
По-моєму ціль путіна очевидна: максимально ослабити Україну і заключити мир(перемир'я) на своїх умовах. Умови - це офіційна здача територій.
Підуть дальше чи не підуть - це вже наслідок цієї цілі. Будуть можливості - підуть, не буде можливостей - не підуть.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:09
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?
А що заважало подати на вихід в 2018 році ? Чи хотілось бути хитродупим, і тут, і там ?
Но винувата, звичайно, що Україна
Для того, щоб вийти потрібно підняти дупу, витратити свій час і гроші, а до 2022 вихід з громадянства не давав жодних переваг.
Ну да, два громадянства - тільки переваги.
"Коли треба Ізя, коли треба Слава" (с) анекдот
А тут трапився 2022 рік і вихід з громадянства України набув свої переваги, тому той хитродупий вирішив підняти свою дупу
І трапився облом
То я скажу, не тре бути хитродупим
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:09
pesikot
Я вже відповів, що треба робити, а що буде, те буде.
І не треба по сто разів питати одне й те саме, ця ніша вже зайнята.
Востаннє редагувалось lapay
в Чет 15 лют, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:11
lapay написав:
Вже є інформація, що він погоджувався на рпв без додаткових умов, тобто більшого, ніж вже захоплене, йому і не треба.
зараз не треба, а через пару років знову буде треба. ви в курсі, що вони в свою конституцію вписали чотири області по адмін кордонам, а не по ЛБЗ? для чого?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:14
lapay написав:
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Щоб огризок Новоросії не розширився в черговий раз, треба з лінії Яценюка робити свою лінію суровікина, поки рпв. Тоді буде довгостроковий мир, як в Кореї.
що їм заважатиме знову вдарити із білорусі чи з курська?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:15
lapay
Зараз в ЗСУ служить мінімум 400 000 осіб , які проживали на тимчасово окупованих сьогодні територіях...
Вони не можуть перестати воювати ...
То що нехай їх повбивають щоб деякі перестрашені відсиділись за Дніпром?
Чи треба їм допомагити всім чим можна - щоб зараза не тільки не дійшла до ТВОГО дому , алей пішла з ЇХНЬОГО...
Трошки цифр
Наші втрати 150 000+/-
Ти пропонуєш втратити в три рази більше і нічого не отримати?
Ти пропонуєш забути про тих 150 000+/- які захищаючи ТЕБЕ - загинули...
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:17
trololo написав:
зараз не треба, а через пару років знову буде треба. ви в курсі, що вони в свою конституцію вписали чотири області по адмін кордонам, а не по ЛБЗ? для чого?
Через пару років в нас будуть літаки, свої ракети середньої дальності, армія дронів, фортифікація, Крим, в складі нашої Конституції.
Хід думок зрозумілий?
Не важливо, хто що хоче, важливо хто що може. Тайвань в приклад.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:17
lapay написав:pesikot
Я вже відповів, що треба робити, а що буде, те буде.
І не треба по сто разів питати одне й те саме, ця ніша вже зайнята.
Ти нічого не відповів ... тому, зберись і відповідай на питання
Тобі доведеться це зробити
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