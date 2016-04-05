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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:17
trololo
,
зараз не треба, а через пару років знову буде треба. ви в курсі, що вони в свою конституцію вписали чотири області по адмін кордонам, а не по ЛБЗ? для чого?
Причому якщо захочуть, завтра впишуть і Харківську з Одеською. І при першій можливості (років через 2-5) і приїдуть за ними.
З ким мир? З тим, хто клав на будь-який мир? Який словом «звільнити» називає стирання з землі міста? Який збиває Боїнг, а каже «то не ми»?
Там нема нічого святого. Ні в кого, починаючи з простого бійця з калашом в Олешках, закінчуючи думою і фюрером особисто.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:21
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
А от мені цікаво ... може дашь розклад побільше
Людина виїхала на ПМЖ, 15 років була закордоном
І що, залишилась громадянином України ? отримувала дозвіл на роботу закордоном і все таке інше ?
І навіть не спробувала отримати посвідку на життя закордоном ?
То які претензії, нащо оце "як результат став кріпаком на 2 роки" ?
Я Вибачаюсь, але в мене так друг дитинства: в Чехії живе з 2008 р, має громадянство Чехії десь з 2018. Заяву про вихід з громадянства України подав ще влітку 2022
, але її досі не підписали. Минулого року (2023) не приїхав на похорони батька, адже нема гарантій, що виїде. Повістки за старою адресою його мама отримує регулярно.
І що ?
4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?
А що заважало подати на вихід в 2018 році ? Чи хотілось бути хитродупим, і тут, і там ?
Но винувата, звичайно, що Україна
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
Є правда дурники , які вїзжають по Українському а виїхати пробують по угорському чи чеському чи словацькому... - цих затримують...бо погранці бачать в системі що в Україну не ВЇЗЖАВ громадянин (Чехії/словаччини/угорщини)...
Тому менше замаскованих любителів орбана слухайте
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:23
Hotab написав:trololo
,
Причому якщо захочуть, завтра впишуть і Харківську з Одеською. І при першій можливості (років через 2-5) і приїдуть за ними.
З ким мир? З тим, хто клав на будь-який мир? Який словом «звільнити» називає стирання з землі міста? Який збиває Боїнг, а каже «то не ми»?
Там нема нічого святого. Ні в кого, починаючи з простого бійця з калашом в Олешках, закінчуючи думою і фюрером особисто.
Вписати можуть будь-яку пригранічну область - захоплять хутор на три двори, "проведуть референдум" за 5 хвилин, звалять з хутора, впишуть в Конституцію РФ
Тільки недалекі чомусь вважать, що при РПВ цього не буде
З думки недалеких, при РПВ у нас буде ярд дронів, літаки, снаряди, ракети, а рашисти будуть сидіти на попі ровно і нічого не робити
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:24
andrijk777 написав:
Не зрозумів ваш прогноз.
Міняти зеленского на медведчука рф не готова.
Дальше "не пойдут".
То яка в них ціль? Воювати до безкінечності чи як?
в цитируемом вами сообщении только кусочек прогноза. Общий прогноз примерно такой
война для рф это огромные затраты с нулевым результатом. Для агрессора это поражение. Мы понимаем на что мы тратим деньги, а окружение путина нет. И вообще никто на рф не понимает. Я не встречал взвешенной точки зрения.
Если это война с нато, зачем дружить с Турцией и т.д. Возможно кто-то особо упоротый верит, что война нужна для переизбрания путена. Типа консолидация общества, короче отсечь любое инакомыслие. Поэтому после русских выборов война вероятно закончится. До выборов нужны небольшие победы типа Авдеевки, чтобы накормить ура-патриотов, хотя они и так накормлены затонувшими кораблями чф.
дальнейшее затягивание войны вызывает в русском обществе раздражение. во первых у погибших русских тоже есть жёны и дети. во вторых была статистика сколько на эти деньги можно было построить школ и больниц. Даже упоротый дурак умеет считать деньги. в третьих оккупированные территории там никому не нужны, тут еще обрадовали
Путин: триллион рублей ежегодно будет выделяться на развитие новых регионов
riamo.ru/article/697555/putin-trillion-rublej-ezhegodno-budet-vydelyatsya-na-razvitie-novyh-regionov
все подпрыгнули от радости (кроме тех, кто тоже хочет денег). в пятых каждый утонувший корабль или ракета упавшая на Белгород удар путену по яйцам. Получается не такой он и крутой как показывает телек. На медведе не ездит, защитить Белгород и чф не может.
таким образом в интересах путена искать выход на переговоры, желательно без возвращения оккупированных территорий. Для рф война не просто тупик, а удары головой об стенку. Никто иванам не объяснил ради чего затонули корабли и всё остальное тоже.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 15 лют, 2024 19:33, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:24
budivelnik написав:
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
Звісно, і жодного випадку коли хтось в'їхав по мадярському паспорту, а потім на виїзді знайшли відбитки в базі і замість виїзду відправили до ТЦК...
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:25
lapay написав: trololo написав:
зараз не треба, а через пару років знову буде треба. ви в курсі, що вони в свою конституцію вписали чотири області по адмін кордонам, а не по ЛБЗ? для чого?
Через пару років в нас будуть літаки, свої ракети середньої дальності, армія дронів, фортифікація, Крим, в складі нашої Конституції.
Хід думок зрозумілий?
Не важливо, хто що хоче, важливо хто що може. Тайвань в приклад.
не зрозумілий.
а шо тайвань? йому жопа в найближчій перспективі.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:27
budivelnik написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
Я Вибачаюсь, але в мене так друг дитинства: в Чехії живе з 2008 р, має громадянство Чехії десь з 2018. Заяву про вихід з громадянства України подав ще влітку 2022
, але її досі не підписали. Минулого року (2023) не приїхав на похорони батька, адже нема гарантій, що виїде. Повістки за старою адресою його мама отримує регулярно.
І що ?
4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?
А що заважало подати на вихід в 2018 році ? Чи хотілось бути хитродупим, і тут, і там ?
Но винувата, звичайно, що Україна
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
Є правда дурники , які вїзжають по Українському а виїхати пробують по угорському чи чеському чи словацькому... - цих затримують...бо погранці бачать в системі що в Україну не ВЇЗЖАВ громадянин (Чехії/словаччини/угорщини)...
Тому менше замаскованих любителів орбана слухайте
Так я і не слухав, я з нього витягував побільше фактів ... і витягнув
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:28
Hotab написав:trololo
,
зараз не треба, а через пару років знову буде треба. ви в курсі, що вони в свою конституцію вписали чотири області по адмін кордонам, а не по ЛБЗ? для чого?
Причому якщо захочуть, завтра впишуть і Харківську з Одеською. І при першій можливості (років через 2-5) і приїдуть за ними.
З ким мир? З тим, хто клав на будь-який мир? Який словом «звільнити» називає стирання з землі міста? Який збиває Боїнг, а каже «то не ми»?
Там нема нічого святого. Ні в кого, починаючи з простого бійця з калашом в Олешках, закінчуючи думою і фюрером особисто.
++
єдиний варіант прийнятного для нас РПВ - це підписання разом з якимись надійними західними гарантіями, які ніхто не спішить давати, бо це ж треба воювати з росією.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:28
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
Звісно, і жодного випадку коли хтось в'їхав по мадярському паспорту, а потім на виїзді знайшли відбитки в базі і замість виїзду відправили до ТЦК...
Наведи випадки ...
PS. Ти так жодного випадка і навів
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 15 лют, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:34
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
Звісно, і жодного випадку коли хтось в'їхав по мадярському паспорту, а потім на виїзді знайшли відбитки в базі і замість виїзду відправили до ТЦК...
Але якщо в людини яка ВЇХАЛА в УКРАЇНУ як громадянин Угорщини і є відмітка в паспорті про це - хтось спробує потягнути в ТЦК - то це така смачна булочка з маком для орбана і європейської спільноти - що ти навіть собі не уявляєш...
Тому ще раз
Так були випадки коли ВЇЗЖАЛИ по Українському а виїхати пробьували по Угорському...
А інших випадків не було..
ПС
В мене знайомий з Кушниці курсує раз в квартал і ЖОДНОГО разу ніхто ніяких спроб не зробив.
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