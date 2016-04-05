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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:34
vitaliiangel написав: andrijk777 написав:
Не зрозумів ваш прогноз.
Міняти зеленского на медведчука рф не готова.
Дальше "не пойдут".
То яка в них ціль? Воювати до безкінечності чи як?
в цитируемом вами сообщении только кусочек прогноза. Общий прогноз примерно такой
война для рф это огромные затраты с нулевым результатом. Для агрессора это поражение. Мы понимаем на что мы тратим деньги, а окружение путина нет. И вообще никто на рф не понимает. Я не встречал взвешенной точки зрения.
Если это война с нато, зачем дружить с Турцией и т.д. Возможно кто-то особо упоротый верит, что война нужна для переизбрания путена. Типа консолидация общества, короче отсечь любое инакомыслие. Поэтому после русских выборов война вероятно закончится.
До выборов нужны небольшие победы типа Авдеевки, чтобы накормить ура-патриотов, хотя они и так накормлены затонувшими кораблями чф.
дальнейшее затягивание войны вызывает в русском обществе раздражение. во первых у погибших русских тоже есть жёны и дети. во вторых была статистика сколько на эти деньги можно было построить школ и больниц. Даже упоротый дурак умеет считать деньги. в третьих оккупированные территории там никому не нужны, тут еще обрадовали
Путин: триллион рублей ежегодно будет выделяться на развитие новых регионов
riamo.ru/article/697555/putin-trillion-rublej-ezhegodno-budet-vydelyatsya-na-razvitie-novyh-regionov
все подпрыгнули от радости (кроме тех, кто тоже хочет денег). в пятых каждый утонувший корабль или ракета упавшая на Белгород удар путену по яйцам. Получается не такой он и ктутой как показывал телек. На медведе не ездит, защитить чф не может.
таким образом в интересах путена искать выход на переговоры, желательно без возвращения оккупированных территорий.
А якщо ні, то наступний "шанс" завершити війну, це осінь 2024го, чи... вже далі невідомо коли?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:34
budivelnik написав:
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
Є правда дурники , які вїзжають по Українському а виїхати пробують по угорському чи чеському чи словацькому... - цих затримують...бо погранці бачать в системі що в Україну не ВЇЗЖАВ громадянин (Чехії/словаччини/угорщини)...
Тому менше замаскованих любителів орбана слухайте
Громадянам України заборонено в'їжджати по власним паспортам інших країн. Якщо особа має паспорти декількох держав, при в'їзді в Україну і при виїзді з неї вона зобов'язана пред'явити лише і виключно паспорт громадянина України.
Востаннє редагувалось 042013
в Чет 15 лют, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:36
budivelnik написав:
Є правда дурники , які вїзжають по Українському а виїхати пробують по угорському чи чеському чи словацькому... - цих затримують...бо погранці бачать в системі що в Україну не ВЇЗЖАВ громадянин (Чехії/словаччини/угорщини)...
Щось мені підказує, що хитродупі так і роблять ...
І приклади Letusrock
& Дюрі-бачі
саме про таке
А потім волають - в Україні кріпацтво ...
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:38
042013
НУ і?
Якщо при вїзді показуєш паспорт іншої країни - то тебе не впустять.
А якщо тебе не впустили - тоді точно не зможуть затримати при виїзді.
Ще раз
Якщо ВЇХАВ як громадянин не України ( і отримав штампи про пересічення) то по цьому ж документу тебе і випустять... А те що в базі данних ти фігуруєш як не той чий паспорт показав - то відразу виникне питання до тих хто тебе по цьому документу впустив....
Тепер розумієш що ніхто з митників/погранців сам собі справу шити не буде.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:38
Успіх написав:
А якщо ні, то наступний "шанс" завершити війну, це осінь 2024го, чи... вже далі невідомо коли?
если нет тогда будет как пишет хотаб. Бесконечная война, пока у одной из сторон не закончится оружие или люди.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:42
vitaliiangel
Виходом на кордон 1991 року - війна не закінчиться...
Війна закінчиться зміною державного ладу в педерації..а ще краще - з розвалом педерації хоча б на 2 шматки (до Уралу(80 млн населення) і Після Уралу(40 млн населення))
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:42
vitaliiangel написав:
таким образом в интересах путена искать выход на переговоры, желательно без возвращения оккупированных территорий. Для рф война не просто тупик, а удары головой об стенку. Никто иванам не объяснил ради чего затонули корабли и всё остальное тоже.
Витальчик, ты так рассказывал, про своё "топ-менеджерство", про эффективность сотрудников ... что в ЗСУ неэффективно всё используется ... и ... об-ла-жал-ся
Путину война не выгодна, ты говоришь.
Но он её и не хочет заканчивать
И вот тут, почему-то ты не говоришь о неэффективном менеджменте России
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:44
Пока Центробанк готовится к запуску цифрового рубля, его печатный станок работает на полную мощность. За прошлый год объем наличных денег в обращении увеличился еще на 2 трлн руб. — до 18,43 триллиона, сообщил Центробанк.
Еще больше сумма наличных в обращении увеличилась в 2022 г. — на 2,3 трлн руб., с 14,09 до 16,39 трлн руб. Итого за два военных года прирост — 4,3 трлн, или 30,7%.
Сразу после начала войны россияне за две недели вынесли из банков почти 3 триллиона рублей наличными, но большую часть вскоре вернули. Однако после объявления мобилизации спрос на банкноты снова подскочил и оставался высоким в течение года.
Причин было множество. ЦБ называл среди них стремление россиян хранить часть дохода в виде ликвидных сбережений, потребности аннексированных в том же сентябре 2022 г. украинских регионов и др. Зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил о «дополнительном спросе на наличные деньги в новых регионах», где «по понятным причинам» слабо распространены безналичные расчеты. Эксперты добавляли рост теневой экономики и активное использование наличных ЧВК «Вагнер».
В сентябре 2023 г. начался их возврат в банковскую систему, отмечает ЦБ. Он связывает это с повышением ключевой ставки, вслед за которой потянулись ставки по вкладам: по его данным, средняя максимальная ставка в топ-10 розничных банков выросла с 9,8% в середине сентября до 14,9% во второй декаде января.
«Произошел очень важный перелом в поведении граждан, они стали возвращать наличные в банки, — радовалась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:45
042013 написав: budivelnik написав:
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
Є правда дурники , які вїзжають по Українському а виїхати пробують по угорському чи чеському чи словацькому... - цих затримують...бо погранці бачать в системі що в Україну не ВЇЗЖАВ громадянин (Чехії/словаччини/угорщини)...
Тому менше замаскованих любителів орбана слухайте
Громадянам України заборонено в'їжджати по власним паспортам інших країн. Якщо особа має паспорти декількох держав, при в'їзді в Україну і при виїзді з неї вона зобов'язана пред'явити лише і виключно паспорт громадянина України.
budivelnik написав:042013
Якщо ВЇХАВ як громадянин не України ( і отримав штампи про пересічення) то по цьому ж документу тебе і випустять... А те що в базі данних ти фігуруєш як не той чий паспорт показав - то відразу виникне питання до тих хто тебе по цьому документу впустив....
Тепер розумієш що ніхто з митників/погранців сам собі справу шити не буде.
Ти не можеш в'їхати в Україну як громадянин не України, якщо в тебе є дійсний паспорт громадянина України. Це заборонено.
Не виключав би розгільдяйства прікордоників в мирний час, але у воєнний стан, коли вони шукають можливостей, кого б як нагріти, то доскіпуватись будуть ретельно, чого це раптом іноземець має нормальне укр ім'я-прізвище, і ще й вільно спілкується українською... "Хм, підозріло... Ану подивись, чи нема в нас таких громадян.. Опаньки, так ти ж громанянин України. Порушуєм? Пройдімо-с..." (в Україну, звичайно, за кордон вже ні)
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в Чет 15 лют, 2024 19:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:46
budivelnik написав:vitaliiangel
Виходом на кордон 1991 року - війна не закінчиться...
Війна закінчиться зміною державного ладу в педерації..а ще краще - з розвалом педерації хоча б на 2 шматки (до Уралу(80 млн населення) і Після Уралу(40 млн населення))
пане budivelnik
, не тре виказувати наші плани до 2030 року і після 2030 року
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