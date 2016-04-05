Цього разу він супроводжує девʼятьох цивільних, які отримали повістки. Ці чоловіки вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і мають їхати в лабораторію на дослідження крові та легенів, перебуваючи у різних станах прийняття ситуації.



« Я вам не конвоїр, я лише супроводжуючий . Ви всі підписали документ про ознайомлення з кримінальною відповідальністю за ухилення від служби. Покарання — від трьох до пʼяти років увʼязнення», — нагадуючи та переглядачи список мобілізованих, Влад останнім входить в салон автобуса, який виїжджає з ТЦК.



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Крім того, Влад наголосив, що система неідеальна, що деякі співробітники ТЦК перевищують повноваження.



«Я це не схвалюю. Але щоб такого не було, треба аби люди за перевищення цих повноважень несли відповідальність. Мають відповідні органи проводити перевірки, звільнення. А хто цим вже займається? Бо потім по одному військкомату судять всіх. Тому я в роботі стараюся просто спокійно пояснювати, що чекає людей, якщо вони порушують закон. Якщо це стається, далі ними займаються вже інші органи» – говорить Влад.



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Після прибуття до ТЦК, Влад відносить результати аналізів кандидатів на мобілізацію до кабінету на другому поверсі. Там інші військовослужбовці працюють над формуванням особових справ та внесенням даних у електронні таблиці. У випадку наявності підстав для відстрочки, кандидатів відпускають додому. У відсутність таких підстав їм видадуть бойові повістки для відправлення до навчального центру. Чоловікам буде надано можливість повернутися додому для збору речей, але вони повинні з’явитися на відправку у визначену дату.



«Більшість, хто служить в ТЦК, має досвід бойових дій, – говорить Влад. – Але якщо людину зупиняє на вулиці військовий з ТЦК, його зразу питають – чому я маю йти на війну, а ти не воюєш? Ніхто не запитує, чи ти воював. Але я також можу відповісти – а чому я маю служити й захищати твою сімʼю, а ти ні?» – говорить Влад.

