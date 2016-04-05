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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:49
042013 написав:
Ти не можеш в'їхати в Україну як громадянин не України, якщо в тебе є дійсний паспорт громадянина України. Це заборонено.
неправда. ко мне приезжали друзья детства из других стран по паспортам своих стран. От украинского гражданства никто не отказывался, фото 45 лет вклеены.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:49
042013 написав:
Ти не можеш в'їхати в Україну як громадянин не України, якщо в тебе є дійсний паспорт громадянина України. Це заборонено.
Знову намалювався номерний нік, регістрація 2018 року з двома сотнями дописів
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:50
042013
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Ти не можеш в'їхати в Україну як громадянин не України, якщо в тебе є дійсний паспорт громадянина України. Це заборонено.
Якщо не помиляюсь, в автобусах і потягах відбитки не беруть. Лише літаках. Як можна вирахувати новогоспеченого чеха на вʼїзді?
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Hotab
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:52
042013 написав:
Опаньки, так ти ж громанянин України.
А громадянин до якого прикордонники присікались - показує їм паспорт громадянина Угорщини і вимагає зустрічі з консулом....Далі пояснювати?
Приїзжає консул і питає - на якій підставі громадянина не України( по поданим документам) пробують затягнути в чужу Державу?
Тоді прикордонникам треба показати відкриту кримінальну справу про незаконний перетин кордону Україна - не Україна...
І тільки тоді в них зявляться шанси..а так - вони будуть зобовязані відправити за межі України цю людину.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:52
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:52
Hotab написав:
Якщо не помиляюсь, в автобусах і потягах відбитки не беруть. Лише літаках. Як можна вирахувати новогоспеченого чеха на вʼїзді?
Потрібно не чеха вираховувати серед українців, а українця серед чехів. Врахуйте цей нюанс. А українця вирахувати легко - по ПІБ і вільній укрмові.
budivelnik написав:
І тільки тоді в них зявляться шанси..а так - вони будуть зобовязані відправити за межі України цю людину.
Але ж в нас воєнний стан. Помурижать-помурижать на кордоні ("затримки в програмі, світло виключили, собака інтернет перегризла - почекайте трохи..."), а тим часом знайдуть по базам, що це українець, і все - нікого нікуди не випустять і не допустять. Шо ви як маленькі) Який консул, куди, кого, ви шо)
vitaliiangel написав:
неправда. ко мне приезжали друзья детства из других стран по паспортам своих стран. От украинского гражданства никто не отказывался, фото 45 лет вклеены.
В останні рік-два?
Востаннє редагувалось 042013
в Чет 15 лют, 2024 20:00, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:55
Бетон написав:
Авдеевка потеряна, к сожалению
ШО, опять ?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:55
vitaliiangel написав: The_Rebel написав:
Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною.
почему ушли из под Киева, не пытались брать Сумы и Харьков, отдали Херсон? что то в вашей логике не клеится с реальностью. Европу так же будут брать?
Пішли і віддали, бо їх було мало + логістич.проблеми.
Нам тупо пощастило...
Європі так не пощастить. Крім того там нікому ж воювати буде... Бо якщо у нас за 8-9 середніх зарплат і нікому, то скільки там треба платити??
А воювати у нас таки нікому...
От стаття про тецекашника.
Молодий, вже поранений...
Цього разу він супроводжує девʼятьох цивільних, які отримали повістки. Ці чоловіки вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і мають їхати в лабораторію на дослідження крові та легенів, перебуваючи у різних станах прийняття ситуації.
«Я вам не конвоїр, я лише супроводжуючий. Ви всі підписали документ про ознайомлення з кримінальною відповідальністю за ухилення від служби. Покарання — від трьох до пʼяти років увʼязнення», — нагадуючи та переглядачи список мобілізованих, Влад останнім входить в салон автобуса, який виїжджає з ТЦК.
...
Крім того, Влад наголосив, що система неідеальна, що деякі співробітники ТЦК перевищують повноваження.
«Я це не схвалюю. Але щоб такого не було, треба аби люди за перевищення цих повноважень несли відповідальність. Мають відповідні органи проводити перевірки, звільнення. А хто цим вже займається? Бо потім по одному військкомату судять всіх. Тому я в роботі стараюся просто спокійно пояснювати, що чекає людей, якщо вони порушують закон. Якщо це стається, далі ними займаються вже інші органи» – говорить Влад.
...
Після прибуття до ТЦК, Влад відносить результати аналізів кандидатів на мобілізацію до кабінету на другому поверсі. Там інші військовослужбовці працюють над формуванням особових справ та внесенням даних у електронні таблиці. У випадку наявності підстав для відстрочки, кандидатів відпускають додому. У відсутність таких підстав їм видадуть бойові повістки для відправлення до навчального центру. Чоловікам буде надано можливість повернутися додому для збору речей, але вони повинні з’явитися на відправку у визначену дату.
«Більшість, хто служить в ТЦК, має досвід бойових дій, – говорить Влад. – Але якщо людину зупиняє на вулиці військовий з ТЦК, його зразу питають – чому я маю йти на війну, а ти не воюєш? Ніхто не запитує, чи ти воював. Але я також можу відповісти – а чому я маю служити й захищати твою сімʼю, а ти ні?» – говорить Влад.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:56
042013 написав:
В останні рік-два?
нет. до 24.02.22
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vitaliiangel
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:58
042013 написав:
Потрібно не чеха вираховувати, а українця. Врахуйте цей нюанс. А українця вирахувати легко - по ПІБ і вільній укрмові.
Тільки не треба дурню писати....
В нас пів Закарпаття вільно володіє угорською/словацькою/румунською
70% Буковини - румунською
і пів Західної України - польською...
Прізвище - лісом
Відбитки пальців - ну був я за срср громадянином срср..і що?
При чому біометричні паспорти працюють по обличчю а не по відбиткам ( відбитки пальців там вторинні)
Не можу сказати чи закордонні Польщі/Угорщини/Словаччини/Чехії - є обовязково біометричними.
Тому ще раз
жоден погранець не піде на міжнародний скандал і не спробує силою затягнути з території пункту пропуску людину в Україну..а тим більше дозволити знаходитись працівникам ТЦК ( які не мають відношення ні до митної ні до пограничної служби) на території пункту пропуску)
Тому
Вас або не пропустять в Україну
Або якщо пропустили по іноземному паспорту - то зобовязані по цьому ж паспорту випустити.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 15 лют, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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