budivelnik написав:жоден погранець не піде на міжнародний скандал і не спробує силою затягнути з території пункту пропуску людину в Україну...
Тому Вас або не пропустять в Україну Або якщо пропустили по іноземному паспорту - то зобовязані по цьому ж паспорту випустити.
Якщо погранець за період перевірки документів виявить, що ця особа є також і громадянином України, то він вчинятиме всі подальші дії до даної особи як до громадянина України. Це базовий принцип міжнародного права: якщо ти находишся на землі, громадянином якої ти є, а також ти є громадянином інших країн, то тут до тебе є ставлення як до громадянина даної держави. На початку взаємодії особи з прикордоником він, звісно, ще не знатиме, що ця особа є українцем. Але під час перевірки документів прикордоник буде старатись знайти інфу, що ти маєш громадянство України. А як тільки знайде, то ви для нього не чех уже, а українець. Всьо)
vitaliiangel написав:
042013 написав:В останні рік-два?
нет. до 24.02.22
Ну й все) А ми говорим у контексті сьогодення.
Востаннє редагувалось 042013 в Чет 15 лют, 2024 20:06, всього редагувалось 1 раз.
042013 написав:Потрібно не чеха вираховувати, а українця. Врахуйте цей нюанс. А українця вирахувати легко - по ПІБ і вільній укрмові.
Тільки не треба дурню писати.... В нас пів Закарпаття вільно володіє угорською/словацькою/румунською 70% Буковини - румунською і пів Західної України - польською... Прізвище - лісом Відбитки пальців - ну був я за срср громадянином срср..і що? При чому біометричні паспорти працюють по обличчю а не по відбиткам ( відбитки пальців там вторинні) Не можу сказати чи закордонні Польщі/Угорщини/Словаччини/Чехії - є обовязково біометричними.
Тому ще раз жоден погранець не піде на міжнародний скандал і не спробує силою затягнути з території пункту пропуску людину в Україну..а тим більше дозволити знаходитись працівникам ТЦК ( які не мають відношення ні до митної ні до пограничної служби) на території пункту пропуску)
Тому Вас або не пропустять в Україну Або якщо пропустили по іноземному паспорту - то зобовязані по цьому ж паспорту випустити.
Наші погранці порушують кордони: з Угорщиною, Румунією, Молдова і інколи придністров'я, полюючи на перебіжчиків. Там така снаряга, телевізори і дрони, що фронт заздрить
042013 написав:Але під час перевірки документів прикордоник буде старатись знайти інфу, що ти маєш громадянство України
Територія України - за межами пункту пропуску... Тому прикордонник знаходиться на НЕЙТРАЛЬНІЙ(Транзитній) території і ПЕРЕВІРЯЄ Ваше право перейти з НЕЙТРАЛЬНОЇ(Транзитної) на територію України.
Якщо поставить штам про пересічення кордону -вуаля-він цим признав що Ви є громадянином тієї країни в паспорт якої він поставив штамп. Якщо він штамп не поставив - він зобовязаний Вас депортувати ( або поставити штамп про депортацію) фільм аеропорт памятаєте - коли з літака зійшов а назад зайти не зміг і з аеропорту не випускали
Тому ще раз Якщо прикордонник ПРИЗНАЄ що паспорт з яким Ви пробуєте перетнути кордон є фальшивим - він ЗОБОВЯЗАНИЙ ВАС депортувати. Все - інших повноважень в нього не має.Він гвинтик перевірив-дозволив/не дозволив
Bobua написав:От стаття про тецекашника. Молодий, вже поранений...
Цього разу він супроводжує девʼятьох цивільних, які отримали повістки. Ці чоловіки вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і мають їхати в лабораторію на дослідження крові та легенів, перебуваючи у різних станах прийняття ситуації.
«Я вам не конвоїр, я лише супроводжуючий. Ви всі підписали документ про ознайомлення з кримінальною відповідальністю за ухилення від служби. Покарання — від трьох до пʼяти років увʼязнення», — нагадуючи та переглядачи список мобілізованих, Влад останнім входить в салон автобуса, який виїжджає з ТЦК.
Я тобі давно писав, що ухилянти ті, хто отримав "бойові" повістки і не з"явився до ТЦК
Якщо людина просто живе своїм життям - то це не ухилянт А ти всіх в ухилянти записував
Може вибачишься ? Що ти був неправий ...
Bobua написав:Крім того, Влад наголосив, що система неідеальна, що деякі співробітники ТЦК перевищують повноваження.
«Я це не схвалюю. Але щоб такого не було, треба аби люди за перевищення цих повноважень несли відповідальність. Мають відповідні органи проводити перевірки, звільнення. А хто цим вже займається? Бо потім по одному військкомату судять всіх. Тому я в роботі стараюся просто спокійно пояснювати, що чекає людей, якщо вони порушують закон. Якщо це стається, далі ними займаються вже інші органи» – говорить Влад.
А коли я про це писав, до тебе це не дійшло ? Ти радісно стріляв в коліна "ухилянтів" ...
Bobua написав:Після прибуття до ТЦК, Влад відносить результати аналізів кандидатів на мобілізацію до кабінету на другому поверсі. Там інші військовослужбовці працюють над формуванням особових справ та внесенням даних у електронні таблиці. У випадку наявності підстав для відстрочки, кандидатів відпускають додому. У відсутність таких підстав їм видадуть бойові повістки для відправлення до навчального центру. Чоловікам буде надано можливість повернутися додому для збору речей, але вони повинні з’явитися на відправку у визначену дату.
Ти ж сам писав, що цього не треба робити. "Ухилянтів" зразу на передову. Вони повині були все зробити заздалегідь
Bobua написав:«Більшість, хто служить в ТЦК, має досвід бойових дій, – говорить Влад. – Але якщо людину зупиняє на вулиці військовий з ТЦК, його зразу питають – чому я маю йти на війну, а ти не воюєш? Ніхто не запитує, чи ти воював. Але я також можу відповісти – а чому я маю служити й захищати твою сімʼю, а ти ні?» – говорить Влад.
budivelnik написав:Якщо поставить штам про пересічення кордону -вуаля-він цим признав що Ви є громадянином тієї країни в паспорт якої він поставив штамп. Якщо він штамп не поставив - він зобовязаний Вас депортувати ( або поставити штамп про депортацію)
Тому ще раз Якщо прикордонник ПРИЗНАЄ що паспорт з яким Ви пробуєте перетнути кордон є фальшивим - він ЗОБОВЯЗАНИЙ ВАС депортувати. Все - інших повноважень в нього не має.Він гвинтик перевірив-дозволив/не дозволив
Всі ці "маленькі гвинтіки" зараз працюють на недопущення вислизання цінного "мобілізаційного ресурсу". Тому якщо він виявить, що особа, яка хоче в'єхати в Україну, є громадянином України, хоч і показує вона паспорт Чехії, то буде всіма силами і правдами-неправдами примушувати показати укрпаспорт.
Come on, якщо в нас функціонуть "бусіки незламності", то ви хочете доказати, що прикордоники будуть взірцем святості і діятимуть лише по закону?
)))
По букві закону з вами згоден - в частині того, як це повинно виглядати алгоритмічно в ідеалі. Де-факто - ставлю на те, що буде та, як я описав.
budivelnik написав:При чому біометричні паспорти працюють по обличчю а не по відбиткам ( відбитки пальців там вторинні)
Коли фотографують на закордонний, там стоїть проста камера, яка не робить 3д-карту обличчя. Тому відбитки пальців якраз є первинним і основним способом фактично 100%-ї ідентифікацї. (фото вже давно визнано не гарантованим ідентифікатором - власне, тому й переходять на пальці і очі).
Востаннє редагувалось 042013 в Чет 15 лют, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.