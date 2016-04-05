Додано: Чет 15 лют, 2024 20:36

ЛАД написав: Пока не могут. Пока есть армия и оружие, несмотря на перебои с поставками, которые всё же есть.

Под Авдеевкой положение тяжёлое. Под Купянском тоже идут тяжёлые бои.

Сегодня идёт война на истощение. Зачем торопиться, если можно сделать медленно меньшими ресурсами. А ресурсы ограничены всегда и сегодня у РФ их, действительно, не хватает.

И, думаю, срок полгода без поставок оружия Hotab назвал очень оптимистично. Но, думаю, без поставок оружия мы не останемся. Они идут и будут идти.

Если Вы допускаете, что "можете чего-то не понимать", то хотя бы прислушивайтесь к чужим аргументам. Пока не могут. Пока есть армия и оружие, несмотря на перебои с поставками, которые всё же есть.Под Авдеевкой положение тяжёлое. Под Купянском тоже идут тяжёлые бои.Сегодня идёт война на истощение. Зачем торопиться, если можно сделать медленно меньшими ресурсами. А ресурсы ограничены всегда и сегодня у РФ их, действительно, не хватает.И, думаю, срок полгоданазвал очень оптимистично. Но, думаю, без поставок оружия мы не останемся. Они идут и будут идти.Если Вы допускаете, что "можете чего-то не понимать", то хотя бы прислушивайтесь к чужим аргументам.

Есть мысли по постоянным атакам рф.У меня на начало осени 23 была инфо от военных, что орки проводят успешную мобилизацию и, скорее всего на весну/лето 2024 начнут масштабное наступление, но, как оказалось, масштабное наступление началось на конец осени. Поэтому наши прощелкали этот момент в плане нашей мобилизации, и сейчас мобилизация у нас проходит в темпе вальса.Мои мысли приблизительно такие... Мобилизация за 200 тысяч р. В рф была настолько удачной, что образовался избыточный человеческий ресурс и чтоб его не держать (читать платить в холостую, в РФ платят всем по 200) было принято решение пускать его в постоянные мясные штурмы с конца осени. И, судя по частоте и количеству атак, можно сделать вывод, что рекрутинг идёт у них сверх успешно, атаки не прекращаются от слова вообще (значит они приблизительно понимают количество "новобранцев". Включая зарубежный ресурс. Обещание скорого гражданства так и остаётся обещанием, зарубежный контингент будут "стачивать" в первую очередь.