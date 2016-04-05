ЛАД написав:Пока не могут. Пока есть армия и оружие, несмотря на перебои с поставками, которые всё же есть. Под Авдеевкой положение тяжёлое. Под Купянском тоже идут тяжёлые бои. Сегодня идёт война на истощение. Зачем торопиться, если можно сделать медленно меньшими ресурсами. А ресурсы ограничены всегда и сегодня у РФ их, действительно, не хватает. И, думаю, срок полгода без поставок оружияHotab назвал очень оптимистично. Но, думаю, без поставок оружия мы не останемся. Они идут и будут идти. Если Вы допускаете, что "можете чего-то не понимать", то хотя бы прислушивайтесь к чужим аргументам.
Есть мысли по постоянным атакам рф. У меня на начало осени 23 была инфо от военных, что орки проводят успешную мобилизацию и, скорее всего на весну/лето 2024 начнут масштабное наступление, но, как оказалось, масштабное наступление началось на конец осени. Поэтому наши прощелкали этот момент в плане нашей мобилизации, и сейчас мобилизация у нас проходит в темпе вальса.
Мои мысли приблизительно такие... Мобилизация за 200 тысяч р. В рф была настолько удачной, что образовался избыточный человеческий ресурс и чтоб его не держать (читать платить в холостую, в РФ платят всем по 200) было принято решение пускать его в постоянные мясные штурмы с конца осени. И, судя по частоте и количеству атак, можно сделать вывод, что рекрутинг идёт у них сверх успешно, атаки не прекращаются от слова вообще (значит они приблизительно понимают количество "новобранцев". Включая зарубежный ресурс. Обещание скорого гражданства так и остаётся обещанием, зарубежный контингент будут "стачивать" в первую очередь.
042013 написав:Всі ці "маленькі гвинтіки" зараз працюють на недопущення вислизання цінного "мобілізаційного ресурсу". Тому якщо він виявить, що особа, яка хоче в'єхати в Україну, є громадянином України, хоч і показує вона паспорт Чехії, то буде всіма силами і правдами-неправдами примушувати показати укрпаспорт.
Come on, якщо в нас функціонуть "бусіки незламності", то ви хочете доказати, що прикордоники будуть взірцем святості і діятимуть лише по закону?
Интересный момент. Согласно законодательства пограничный контроль осуществляется, в том числе, путем использования баз данных. Проверили биометрику и установили, что это гражданин Украины, причем как минимум с двойным гражданством. Ситуация неоднозначная.