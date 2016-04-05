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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67896790679167926793>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:21

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:Наші погранці порушують кордони: з Угорщиною, Румунією, Молдова і інколи придністров'я,
Про придністровя ще так/сяк повірю
Про інші території - брехня.
Можу поставити 1000 грн що Ви не приведете жодного факту.

Ща поїду попробую втікти, доложу 😅😅

Ти у нас з ДБР вже воююєшь ... держи нас в курсе, во всех подробностях :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:24

  Бетон написав:Авдеевка потеряна, к сожалению


Авдіївка не перебуває в оточенні, українські сили використовують запасну логістичну артерію — ЗСУ


https://nv.ua/ukr/ukraine/events/avdiji ... 93168.html

https://war.obozrevatel.com/ukr/vorog-p ... nshtab.htm
Доведи що маєшь інфу не з російского телеграма .
Востаннє редагувалось холява в Чет 15 лют, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:27

katso ,

криками "прошу убежища" а наши погранцы пытались его оттуда выковырять

И даже немного «Тапили в Тисе».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:36

  ЛАД написав:Пока не могут. Пока есть армия и оружие, несмотря на перебои с поставками, которые всё же есть.
Под Авдеевкой положение тяжёлое. Под Купянском тоже идут тяжёлые бои.
Сегодня идёт война на истощение. Зачем торопиться, если можно сделать медленно меньшими ресурсами. А ресурсы ограничены всегда и сегодня у РФ их, действительно, не хватает.
И, думаю, срок полгода без поставок оружия Hotab назвал очень оптимистично. Но, думаю, без поставок оружия мы не останемся. Они идут и будут идти.
Если Вы допускаете, что "можете чего-то не понимать", то хотя бы прислушивайтесь к чужим аргументам.

Есть мысли по постоянным атакам рф.
У меня на начало осени 23 была инфо от военных, что орки проводят успешную мобилизацию и, скорее всего на весну/лето 2024 начнут масштабное наступление, но, как оказалось, масштабное наступление началось на конец осени. Поэтому наши прощелкали этот момент в плане нашей мобилизации, и сейчас мобилизация у нас проходит в темпе вальса.

Мои мысли приблизительно такие... Мобилизация за 200 тысяч р. В рф была настолько удачной, что образовался избыточный человеческий ресурс и чтоб его не держать (читать платить в холостую, в РФ платят всем по 200) было принято решение пускать его в постоянные мясные штурмы с конца осени. И, судя по частоте и количеству атак, можно сделать вывод, что рекрутинг идёт у них сверх успешно, атаки не прекращаются от слова вообще (значит они приблизительно понимают количество "новобранцев". Включая зарубежный ресурс. Обещание скорого гражданства так и остаётся обещанием, зарубежный контингент будут "стачивать" в первую очередь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:39

  pesikot написав:
  Бетон написав:Авдеевка потеряна, к сожалению

ШО, опять
Росіяни встановили свій прапор на території укріпрайону "Зеніт", зведеного на місці колишньої бази ППО на півдні Авдіївки

Повідомляється, що наші військові покинули його сьогодні через загрозу повного оточення. Чекаємо на інфу від нашого Генштабу.


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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:40

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Авдеевка потеряна, к сожалению

ШО, опять
Росіяни встановили свій прапор на території укріпрайону "Зеніт", зведеного на місці колишньої бази ППО на півдні Авдіївки

Повідомляється, що наші військові покинули його сьогодні через загрозу повного оточення. Чекаємо на інфу від нашого Генштабу.


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Мухи никогда не ошибаются ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:43

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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де за новими правилами будуть роздавати повістки .

https://kyiv.ukrainianwall.com/uk/12037 ... i-povistki
холява
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:53

  042013 написав:Всі ці "маленькі гвинтіки" зараз працюють на недопущення вислизання цінного "мобілізаційного ресурсу". Тому якщо він виявить, що особа, яка хоче в'єхати в Україну, є громадянином України, хоч і показує вона паспорт Чехії, то буде всіма силами і правдами-неправдами примушувати показати укрпаспорт.

Come on, якщо в нас функціонуть "бусіки незламності", то ви хочете доказати, що прикордоники будуть взірцем святості і діятимуть лише по закону?

Интересный момент. Согласно законодательства пограничный контроль осуществляется, в том числе, путем использования баз данных. Проверили биометрику и установили, что это гражданин Украины, причем как минимум с двойным гражданством. Ситуация неоднозначная.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:59

Бетон

Як що ви бажаєте бути першим ,хто щось знає про Авдієвку, то найдіть у Телеграмі
"Говорят снайпер " спробуйте попасти у групу .
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  #<1 ... 67896790679167926793>
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