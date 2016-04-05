тотальна блокада українсько-польського кордону, яка може розпочатися з 20 лютого, сильніше вдарить по Україні, ніж по Польщі. До того ж, якщо за минулих акцій протесту більше втрачали українські імпортери, то тепер хочуть перекривати не лише автомобільні, а й залізничні пункти пропуску, що збільшить втрати саме експортерів. Насамперед – з видобувної галузі. Якщо блокаду не буде скасовано, Україна не дорахується 7,7 млрд грн бюджетних надходжень. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lnishe.htm
budivelnik написав:lapay Зараз в ЗСУ служить мінімум 400 000 осіб , які проживали на тимчасово окупованих сьогодні територіях... Вони не можуть перестати воювати ... То що нехай їх повбивають щоб деякі перестрашені відсиділись за Дніпром? Чи треба їм допомагити всім чим можна - щоб зараза не тільки не дійшла до ТВОГО дому , алей пішла з ЇХНЬОГО...
Трошки цифр Наші втрати 150 000+/- Ти пропонуєш втратити в три рази більше і нічого не отримати? Ти пропонуєш забути про тих 150 000+/- які захищаючи ТЕБЕ - загинули...
тотальна блокада українсько-польського кордону, яка може розпочатися з 20 лютого, сильніше вдарить по Україні, ніж по Польщі. До того ж, якщо за минулих акцій протесту більше втрачали українські імпортери, то тепер хочуть перекривати не лише автомобільні, а й залізничні пункти пропуску, що збільшить втрати саме експортерів. Насамперед – з видобувної галузі. Якщо блокаду не буде скасовано, Україна не дорахується 7,7 млрд грн бюджетних надходжень. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lnishe.htm
год или два, кароч давно, я писал про бабку, вспоминавшую, что поляки сначала помогают, а потом срут в три короба. оказыватется, правда
тотальна блокада українсько-польського кордону, яка може розпочатися з 20 лютого, сильніше вдарить по Україні, ніж по Польщі. До того ж, якщо за минулих акцій протесту більше втрачали українські імпортери, то тепер хочуть перекривати не лише автомобільні, а й залізничні пункти пропуску, що збільшить втрати саме експортерів. Насамперед – з видобувної галузі. Якщо блокаду не буде скасовано, Україна не дорахується 7,7 млрд грн бюджетних надходжень. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lnishe.htm
год или два, кароч давно, я писал про бабку, вспоминавшую, что поляки сначала помогают, а потом срут в три короба. оказыватется, правда
да я помню те ваши слова. вон пишут финальная стадия. Может действительно наладится.
hume написав:Мобилизация за 200 тысяч р. В рф была настолько удачной, что образовался избыточный человеческий ресурс и чтоб его не держать (читать платить в холостую, в РФ платят всем по 200) было принято решение пускать его в постоянные мясные штурмы с конца осени. И, судя по частоте и количеству атак, можно сделать вывод, что рекрутинг идёт у них сверх успешно, атаки не прекращаются от слова вообще
ещё пишут что на рф бывшим зекам шьют криминал и предлагают вместо зоны на войну. Правда или нет хз
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України.
Вам не идут глупые вопросы. Тем более было дано 20 раз все ответы. Уходят по уходу (родители-инвалиды, трое детей, погиб или погибла вторая половина, а есть ребенок) , по возрасту , по здоровью, СЗЧ, раненые. Реально давно бесят такие тупые вопросы от нетупых людей. От тупых иного не ждешь, там не бесит. А здесь бестолковый троллинг. Ну и да, если кацап наращивает количество, то вынуждены и наши. Даже свыше убывающих .