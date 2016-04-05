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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6790679167926793
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:58

  Бетон написав:год или два, кароч давно, я писал про бабку, вспоминавшую, что поляки сначала помогают, а потом срут в три короба.
оказыватется, правда

Это нормальная практика в интересах своего государства. То, чего у нас никогда не было. Слабых никто не любит, на них ездят
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:00

  холява написав:
  Бетон написав:Авдеевка потеряна, к сожалению


Авдіївка не перебуває в оточенні, українські сили використовують запасну логістичну артерію — ЗСУ


https://nv.ua/ukr/ukraine/events/avdiji ... 93168.html

https://war.obozrevatel.com/ukr/vorog-p ... nshtab.htm
Доведи що маєшь інфу не з російского телеграма .


позиція зеніт дійсно втрачена (сподіваюсь вийшли всі). але це ще не вся авдіївка.

діпстейт написав що вийшли, але не всі(
Востаннє редагувалось trololo в Чет 15 лют, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:06

  adeges написав:
150? Тому треба 500 призвати?

На начало осени была такая инфа, что каццап осуществляет набор а цифрах приблизительных к 700т. Как я понял эта цифра должна была набраться к весне 24. Но всё у них пошло очень бодро, а вот наши это поняли где-то с началом их мясных штурмов. Именно поэтому наши немного проебэ, и сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в заадной Европе в Прайм тайме.
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