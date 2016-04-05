Это нормальная практика в интересах своего государства. То, чего у нас никогда не было. Слабых никто не любит, на них ездят
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:58
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:00
позиція зеніт дійсно втрачена (сподіваюсь вийшли всі). але це ще не вся авдіївка.
діпстейт написав що вийшли, але не всі(
Востаннє редагувалось trololo в Чет 15 лют, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:06
На начало осени была такая инфа, что каццап осуществляет набор а цифрах приблизительных к 700т. Как я понял эта цифра должна была набраться к весне 24. Но всё у них пошло очень бодро, а вот наши это поняли где-то с началом их мясных штурмов. Именно поэтому наши немного проебэ, и сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в заадной Европе в Прайм тайме.
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