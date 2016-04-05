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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67916792679367946795>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:58

  Бетон написав:год или два, кароч давно, я писал про бабку, вспоминавшую, что поляки сначала помогают, а потом срут в три короба.
оказыватется, правда

Это нормальная практика в интересах своего государства. То, чего у нас никогда не было. Слабых никто не любит, на них ездят
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:00

  холява написав:
  Бетон написав:Авдеевка потеряна, к сожалению


Авдіївка не перебуває в оточенні, українські сили використовують запасну логістичну артерію — ЗСУ


https://nv.ua/ukr/ukraine/events/avdiji ... 93168.html

https://war.obozrevatel.com/ukr/vorog-p ... nshtab.htm
Доведи що маєшь інфу не з російского телеграма .


позиція зеніт дійсно втрачена (сподіваюсь вийшли всі). але це ще не вся авдіївка.

діпстейт написав що вийшли, але не всі(
Востаннє редагувалось trololo в Чет 15 лют, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:06

  adeges написав:
150? Тому треба 500 призвати?

На начало осени была такая инфа, что каццап осуществляет набор а цифрах приблизительных к 700т. Как я понял эта цифра должна была набраться к весне 24. Но всё у них пошло очень бодро, а вот наши это поняли где-то с началом их мясных штурмов. Именно поэтому наши немного проебэ, и сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в западной Европе в Прайм тайме. Так душевно, страна защищающая демократические ценности заталкивает своих граждан призывного возраста в авто без опознавательных знаков.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:10

  adeges написав:
  budivelnik написав:lapay
Зараз в ЗСУ служить мінімум 400 000 осіб , які проживали на тимчасово окупованих сьогодні територіях...
Вони не можуть перестати воювати ...
То що нехай їх повбивають щоб деякі перестрашені відсиділись за Дніпром?
Чи треба їм допомагити всім чим можна - щоб зараза не тільки не дійшла до ТВОГО дому , алей пішла з ЇХНЬОГО...
Трошки цифр
Наші втрати 150 000+/-
Ти пропонуєш втратити в три рази більше і нічого не отримати?
Ти пропонуєш забути про тих 150 000+/- які захищаючи ТЕБЕ - загинули...
150? Тому треба 500 призвати?
1 Проси більше, дадуть менше=отримаєш те що реально треба
2 Втрати за 2 роки , призивати не за 1 день , а на протязі наступних років
3 У ВР розглядають закон про демобілізацію тих хто відслужив 36+ місяців - таких мінімум 300 000 ( правда не всі висловлять бажання демобілізуватись)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:15

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?
А що заважало подати на вихід в 2018 році ? Чи хотілось бути хитродупим, і тут, і там ?

Но винувата, звичайно, що Україна

Для того, щоб вийти потрібно підняти дупу, витратити свій час і гроші, а до 2022 вихід з громадянства не давав жодних переваг.

Знаю людей, которые выехали ещё около 30 лет назад. Естественно, уже давно получили гражданство. На отказ от украинского не подают по тем же причинам - лень тратить время и деньги (не помню точно, сколько, но цифра нормальная). Им это никак не мешает. Сын к них был призывного возраста, сейчас где-то 40. Но у них здесь никого не осталось, так что ехать сюда не собираются, ностальгией не страдают. При этом дети волонтёрили, а они помогали нашим беженцам устраиваться (они 70+).
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Непонятно что там в Авдеевке, но, наверное, не нужно доводить до критической ситуации. Нужно беречь жизни военных. Наверное есть допустимый коэффициент размена после которого можно спокойно оставлять позиции. Предварительно подорвав высотные здания
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:22

  hume написав:сейчас бусификация полным ходом на вчера.
Чесно - брехня...
У Львові почали ходити і агітувати , при цьому не питаючи навіть документи в того кого агітують..
Так , на великих фірмах( в тому числі і ай-ті) у випадку якщо данні не верифіковані в ТЦК - змушують звільнятись..
Але ніякої тотальної мобілізації я не бачу... І це не дивно
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.

Тому дивує цей постійний наплив страшилок і скиглення.
Так влада здурі пробує нагнути і відмітає всі варіанти домовитись...Наприклад
Пропонує ввести ПДФО в 40% для зарплат в 70000+ грн/місяць і виграти від цього 14-15 млрд грн
І в той же час гетьманцев заявляє що
НЕ БУДЕ РОЗГЛЯДАТИ варіант 20000грн/місяць збору , який з 800000 дасть 192 млрд грн
а для того щоб отримати +14млрд треба щоб ДОБРОВІЛЬНО погодилось якихось 59 000 осіб

Тому й виходить
Одні пропонують варіанти які в 100 разів гірші ніж пропонують інші ..але черчілю сучасності достатньо 5 генераторів/виконавців його ідеально/генітальних ідей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:27

Саме так!©

  Дюрі-бачі написав:Успіхів, рано чи пізно, потрібно змінити, адже терпець не безлімітний.
+100500!!!👍👍👍
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:28

  budivelnik написав:........
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А от мені цікаво ... може дашь розклад побільше
Людина виїхала на ПМЖ, 15 років була закордоном
І що, залишилась громадянином України ? отримувала дозвіл на роботу закордоном і все таке інше ?
І навіть не спробувала отримати посвідку на життя закордоном ?
То які претензії, нащо оце "як результат став кріпаком на 2 роки" ?
Я Вибачаюсь, але в мене так друг дитинства: в Чехії живе з 2008 р, має громадянство Чехії десь з 2018. Заяву про вихід з громадянства України подав ще влітку 2022, але її досі не підписали. Минулого року (2023) не приїхав на похорони батька, адже нема гарантій, що виїде. Повістки за старою адресою його мама отримує регулярно.

.........
Бреше він як сивий мерин....
Якщо в людини Чеський паспорт , то вїхавши в Україну по Чеському паспорту, вона і виїде з України по Чеському...
........

Не бреше.
Чистая правда.
Тех знакомых, о которых писал выше, Германия предупреждала, что защиту на территории Украины не обеспечивают, в отличие от пребывания в других странах. Сын когда-то думал приехать, отказался от этой мысли, т.к. по приезду в Украину его могли призвать (он тогда был призывного возраста).
В наших базах данных они проходят как граждане Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:35

Тільки 18-24міс!!!

  budivelnik написав:У ВР розглядають закон про демобілізацію тих хто відслужив 36+ місяців
Нехай вони собі в сраку запхають тих 36 місяців!!!

Нехай самі і йдуть на тих 36міс!

Єп@н@ти, плять!
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