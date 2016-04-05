Это нормальная практика в интересах своего государства. То, чего у нас никогда не было. Слабых никто не любит, на них ездят
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:58
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:00
позиція зеніт дійсно втрачена (сподіваюсь вийшли всі). але це ще не вся авдіївка.
діпстейт написав що вийшли, але не всі(
Востаннє редагувалось trololo в Чет 15 лют, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:06
На начало осени была такая инфа, что каццап осуществляет набор а цифрах приблизительных к 700т. Как я понял эта цифра должна была набраться к весне 24. Но всё у них пошло очень бодро, а вот наши это поняли где-то с началом их мясных штурмов. Именно поэтому наши немного проебэ, и сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в западной Европе в Прайм тайме. Так душевно, страна защищающая демократические ценности заталкивает своих граждан призывного возраста в авто без опознавательных знаков.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:10
1 Проси більше, дадуть менше=отримаєш те що реально треба
2 Втрати за 2 роки , призивати не за 1 день , а на протязі наступних років
3 У ВР розглядають закон про демобілізацію тих хто відслужив 36+ місяців - таких мінімум 300 000 ( правда не всі висловлять бажання демобілізуватись)
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:15
Знаю людей, которые выехали ещё около 30 лет назад. Естественно, уже давно получили гражданство. На отказ от украинского не подают по тем же причинам - лень тратить время и деньги (не помню точно, сколько, но цифра нормальная). Им это никак не мешает. Сын к них был призывного возраста, сейчас где-то 40. Но у них здесь никого не осталось, так что ехать сюда не собираются, ностальгией не страдают. При этом дети волонтёрили, а они помогали нашим беженцам устраиваться (они 70+).
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Непонятно что там в Авдеевке, но, наверное, не нужно доводить до критической ситуации. Нужно беречь жизни военных. Наверное есть допустимый коэффициент размена после которого можно спокойно оставлять позиции. Предварительно подорвав высотные здания
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:22
Чесно - брехня...
У Львові почали ходити і агітувати , при цьому не питаючи навіть документи в того кого агітують..
Так , на великих фірмах( в тому числі і ай-ті) у випадку якщо данні не верифіковані в ТЦК - змушують звільнятись..
Але ніякої тотальної мобілізації я не бачу... І це не дивно
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
Тому дивує цей постійний наплив страшилок і скиглення.
Так влада здурі пробує нагнути і відмітає всі варіанти домовитись...Наприклад
Пропонує ввести ПДФО в 40% для зарплат в 70000+ грн/місяць і виграти від цього 14-15 млрд грн
І в той же час гетьманцев заявляє що
НЕ БУДЕ РОЗГЛЯДАТИ варіант 20000грн/місяць збору , який з 800000 дасть 192 млрд грн
а для того щоб отримати +14млрд треба щоб ДОБРОВІЛЬНО погодилось якихось 59 000 осіб
Тому й виходить
Одні пропонують варіанти які в 100 разів гірші ніж пропонують інші ..але черчілю сучасності достатньо 5 генераторів/виконавців його ідеально/генітальних ідей.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:27
Саме так!©
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:28
Не бреше.
Чистая правда.
Тех знакомых, о которых писал выше, Германия предупреждала, что защиту на территории Украины не обеспечивают, в отличие от пребывания в других странах. Сын когда-то думал приехать, отказался от этой мысли, т.к. по приезду в Украину его могли призвать (он тогда был призывного возраста).
В наших базах данных они проходят как граждане Украины.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:35
Тільки 18-24міс!!!
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