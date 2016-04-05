Як приємно що зустрілись однодумці...
Як я розумію тепер Долярчику не треба постійно скиглити на форумі...Він знайшов однодумця тут який його замінить.
Я щасливий
Долярчик перейде в лічку і вони там вдвох все вирішать.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 22:37
Як приємно що зустрілись однодумці...
Як я розумію тепер Долярчику не треба постійно скиглити на форумі...Він знайшов однодумця тут який його замінить.
Я щасливий
Долярчик перейде в лічку і вони там вдвох все вирішать.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:37
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:39
"ударом головой об стенку" эта война была изначально. Поэтому я до последнего момента не верил в полномасштабную войну, допуская ввод войск на Донбасс.
Тем не менее, война началась.
Из тупика всегда есть 2 выхода - вернуться назад или попытаться пробить стенку тупика, неважно чем, пусть даже головой.
Путин как раз пытается сделать второе и считает, что ему это удастся. Он верит, что Запад не выдержит, им это надоест и они перестанут нам помогать. После этого он относительно быстро с нами справится. Некоторые основания для таких расчётов у него есть, поэтому он заинтересован в продолжении и затягивании войны.
В этом случае результат для них будет ненулевой.
Кстати, даже при рпв по сегодняшней линии фронта результат для них тоже ненулевой. Это не полная и окончательная победа, так войны не всегда заканчиваются с таким результатом. Но захвачены приличные территории с довольно большим количеством людей, а главное, что Украина сильно ослаблена. Не до такой степени, как им бы хотелось, но тем не менее. Результат не 100%-й, но всё же существенный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 лют, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:41
Під час ковіду - США попереджала своїх громадян що не відповідає за їх безпеку на Домінікані...і що?
ПС
Зверніть увагу
Зустрілись чотири дописувача
Два закарпутці( офіційна їх версія) , один номерний не ясно звідки і один місцевий совок
І вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються
а - жодним державним документом
б - жодним доведеним фактом
але вже четверту сторінку ЗРАДА...
При таких корисних ідіотах - москалям навіть на проплачених агентів витрачатись не треба.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:45
За останні 12 місяців я чотири рази був в ТЦК....
Кількість вручених на моїх очах повісток на проходження служби -становила не більше 1% від викликаних.
Тому так
Треба викликати _______________5 000 000 осіб...
щоб на протязі року мобілізувати __500 000 осіб
То може вистарчить?
В підтвердження моїх слів
В Україні - 200 ТЦК , щоб за рік мобілізувати 500 000 осіб ,
кожне ТЦК повинно мобілізувати в день
500 000 / 320 днів(нехай 45 вихідних)/200 ТЦК=8 осіб , переглянувши при цьому 80 осіб
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 15 лют, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:50
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:54
брифинг по Авдеевке
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:59
При этом и курс рубля подскочил с 53 в июне 2022 до 92 сегодня (перед началом войны был 70-75). Так что рост денег в обороте вполне понятен.
Додано: Чет 15 лют, 2024 23:11
Відповідно до Конституції та закону "Про громадянство України".
Якщо громадянин України набув громадянства (підданства) іншої держави чи держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.
Це означає, що особа, набувши громадянства іншої держави, не позбавляється громадянства України, а відтак у правовідносинах з Україною надалі визнається лише громадянином України.
Відповідно на таку особу покладаються всі права та обов'язки, передбачені для громадян України, у тому числі і військовий обов'язок.
Отже, чоловіки призовного віку, які мають подвійне громадянство, є військовозобов'язаними та обмежені у праві на перетин кордону в період дії військового стану.
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