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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6792679367946795>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:37

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіхів, рано чи пізно, потрібно змінити, адже терпець не безлімітний.
+100500!!!👍👍👍
Як приємно що зустрілись однодумці...
Як я розумію тепер Долярчику не треба постійно скиглити на форумі...Він знайшов однодумця тут який його замінить.
Я щасливий
Долярчик перейде в лічку і вони там вдвох все вирішать.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:37

  budivelnik написав:чесно- брехня

Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали
, в лучших традициях втроём на одного. работники тцк все чаще молодые здоровые крепкие ребята.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:39

  vitaliiangel написав:.............
таким образом в интересах путена искать выход на переговоры, желательно без возвращения оккупированных территорий. Для рф война не просто тупик, а удары головой об стенку. Никто иванам не объяснил ради чего затонули корабли и всё остальное тоже.

"ударом головой об стенку" эта война была изначально. Поэтому я до последнего момента не верил в полномасштабную войну, допуская ввод войск на Донбасс.
Тем не менее, война началась.
Из тупика всегда есть 2 выхода - вернуться назад или попытаться пробить стенку тупика, неважно чем, пусть даже головой.
Путин как раз пытается сделать второе и считает, что ему это удастся. Он верит, что Запад не выдержит, им это надоест и они перестанут нам помогать. После этого он относительно быстро с нами справится. Некоторые основания для таких расчётов у него есть, поэтому он заинтересован в продолжении и затягивании войны.
В этом случае результат для них будет ненулевой.
Кстати, даже при рпв по сегодняшней линии фронта результат для них тоже ненулевой. Это не полная и окончательная победа, так войны не всегда заканчиваются с таким результатом. Но захвачены приличные территории с довольно большим количеством людей, а главное, что Украина сильно ослаблена. Не до такой степени, как им бы хотелось, но тем не менее. Результат не 100%-й, но всё же существенный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 лют, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:41

  ЛАД написав:Германия предупреждала, что защиту на территории Украины не обеспечивают, в отличие от пребывания в других странах.
Під час ковіду - США попереджала своїх громадян що не відповідає за їх безпеку на Домінікані...і що?

ПС
Зверніть увагу
Зустрілись чотири дописувача
Два закарпутці( офіційна їх версія) , один номерний не ясно звідки і один місцевий совок
І вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються
а - жодним державним документом
б - жодним доведеним фактом

але вже четверту сторінку ЗРАДА...

При таких корисних ідіотах - москалям навіть на проплачених агентів витрачатись не треба.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:45

  hume написав:
  budivelnik написав:чесно- брехня

Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали
, в лучших традициях втроём на одного. работники тцк все чаще молодые здоровые крепкие ребята.
:mrgreen:
За останні 12 місяців я чотири рази був в ТЦК....
Кількість вручених на моїх очах повісток на проходження служби -становила не більше 1% від викликаних.

Тому так
Треба викликати _______________5 000 000 осіб...
щоб на протязі року мобілізувати __500 000 осіб

То може вистарчить?
В підтвердження моїх слів
В Україні - 200 ТЦК , щоб за рік мобілізувати 500 000 осіб ,
кожне ТЦК повинно мобілізувати в день
500 000 / 320 днів(нехай 45 вихідних)/200 ТЦК=8 осіб , переглянувши при цьому 80 осіб
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 15 лют, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:50

  Успіх написав:..........
А якщо ні, то наступний "шанс" завершити війну, це осінь 2024го, чи... вже далі невідомо коли? :roll:

Меньше верьте в прогнозы.
Как верно писал квестор: "Ніхто не знає майбутнього".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток

Суб'єктивно в Ужгороді після зміни керівництва ТЦК влітку 2023 значно менше повісток на вулицях роздають. Зато значно активізувалась роздача повісток на роботі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:54

брифинг по Авдеевке

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:59

  vitaliiangel написав:
Пока Центробанк готовится к запуску цифрового рубля, его печатный станок работает на полную мощность. За прошлый год объем наличных денег в обращении увеличился еще на 2 трлн руб. — до 18,43 триллиона, сообщил Центробанк.

Еще больше сумма наличных в обращении увеличилась в 2022 г. — на 2,3 трлн руб., с 14,09 до 16,39 трлн руб. Итого за два военных года прирост — 4,3 трлн, или 30,7%.
.............

При этом и курс рубля подскочил с 53 в июне 2022 до 92 сегодня (перед началом войны был 70-75). Так что рост денег в обороте вполне понятен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:11

  budivelnik написав:Тому ще раз
жоден погранець не піде на міжнародний скандал і не спробує силою затягнути з території пункту пропуску людину в Україну..а тим більше дозволити знаходитись працівникам ТЦК ( які не мають відношення ні до митної ні до пограничної служби) на території пункту пропуску)

Відповідно до Конституції та закону "Про громадянство України".

Якщо громадянин України набув громадянства (підданства) іншої держави чи держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Це означає, що особа, набувши громадянства іншої держави, не позбавляється громадянства України, а відтак у правовідносинах з Україною надалі визнається лише громадянином України.

Відповідно на таку особу покладаються всі права та обов'язки, передбачені для громадян України, у тому числі і військовий обов'язок.

Отже, чоловіки призовного віку, які мають подвійне громадянство, є військовозобов'язаними та обмежені у праві на перетин кордону в період дії військового стану.
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