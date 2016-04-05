042013 написав:Всі ці "маленькі гвинтіки" зараз працюють на недопущення вислизання цінного "мобілізаційного ресурсу". Тому якщо він виявить, що особа, яка хоче в'єхати в Україну, є громадянином України, хоч і показує вона паспорт Чехії, то буде всіма силами і правдами-неправдами примушувати показати укрпаспорт.
Come on, якщо в нас функціонуть "бусіки незламності", то ви хочете доказати, що прикордоники будуть взірцем святості і діятимуть лише по закону?
Интересный момент. Согласно законодательства пограничный контроль осуществляется, в том числе, путем использования баз данных. Проверили биометрику и установили, что это гражданин Украины, причем как минимум с двойным гражданством. Ситуация неоднозначная.
Вполне однозначная. Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.
Палата представителей США сегодня ушла на каникулы до марта, не проголосовав по законопроекту о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд
«Вместо того чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер [палаты представителей] Джонсон сбегает», – прокомментировал один из пресс-секретарей Белого дома Эндрю Бэйтс решение Джонсона уйти на каникулы.
hume написав: сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в западной Европе в Прайм тайме. Так душевно, страна защищающая демократические ценности заталкивает своих граждан призывного возраста в авто без опознавательных знаков.
Таки йде.
hume написав:
budivelnik написав:чесно- брехня
Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали
Не тільки вчора - вже півтора місяця йде дуже активна бусифікація. І не тільки Київ - а й Харків, і Одеса, і Тернопіль. А пану урапатріоту все Божа роса...
budivelnik написав:Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців.... Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
Якщо 1:100, то 500 тис. * 100 = 50 млн військовозобов'язаних, з ваших слів.
Ох, дядьку, я дуже щыро сподіваюсся, що ви - просто недотямкуватий селюк, а не представник "команди менеджерів". Адже якщо рівень аргументів у наших міжнародних політичних комунікаціях такий же, як і рівень цього урапатріотизму - то ми ніколи ніх... нічого не виграємо.
budivelnik написав:вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються а - жодним державним документом б - жодним доведеним фактом
але вже четверту сторінку ЗРАДА...
Державні документи вже виписали тут, зацитую саме основне:
tumos написав:Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.
ЛАД написав:Вполне однозначная. Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.
Насколько я знаю отвественность за двойное гражданство на предусмотрена. Однако, как должен поступить пограничник ? Если границу пересекает на въезд гражданин Украины, то вероятно его обязаны впустить. При этом он отказывается предъявить паспорт Украины. Пересечение границы осуществляется с нарушением законодательства Украины или нет ?