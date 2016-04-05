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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6793679467956796>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:14

  tumos написав:
  042013 написав:Всі ці "маленькі гвинтіки" зараз працюють на недопущення вислизання цінного "мобілізаційного ресурсу". Тому якщо він виявить, що особа, яка хоче в'єхати в Україну, є громадянином України, хоч і показує вона паспорт Чехії, то буде всіма силами і правдами-неправдами примушувати показати укрпаспорт.

Come on, якщо в нас функціонуть "бусіки незламності", то ви хочете доказати, що прикордоники будуть взірцем святості і діятимуть лише по закону?

Интересный момент. Согласно законодательства пограничный контроль осуществляется, в том числе, путем использования баз данных. Проверили биометрику и установили, что это гражданин Украины, причем как минимум с двойным гражданством. Ситуация неоднозначная.

Вполне однозначная.
Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:19

Палата представителей США сегодня ушла на каникулы до марта, не проголосовав по законопроекту о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд

«Вместо того чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер [палаты представителей] Джонсон сбегает», – прокомментировал один из пресс-секретарей Белого дома Эндрю Бэйтс решение Джонсона уйти на каникулы.

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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:29

  hume написав:
сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в западной Европе в Прайм тайме. Так душевно, страна защищающая демократические ценности заталкивает своих граждан призывного возраста в авто без опознавательных знаков.

Таки йде.

  hume написав:
  budivelnik написав:чесно- брехня

Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали


Не тільки вчора - вже півтора місяця йде дуже активна бусифікація.
І не тільки Київ - а й Харків, і Одеса, і Тернопіль.
А пану урапатріоту все Божа роса...

  budivelnik написав:Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.

Якщо 1:100,
то 500 тис. * 100 = 50 млн військовозобов'язаних, з ваших слів.

Ох, дядьку, я дуже щыро сподіваюсся, що ви - просто недотямкуватий селюк, а не представник "команди менеджерів". Адже якщо
рівень аргументів у наших міжнародних політичних комунікаціях такий же, як і рівень цього урапатріотизму - то ми ніколи ніх... нічого не виграємо.

  budivelnik написав:вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються
а - жодним державним документом
б - жодним доведеним фактом

але вже четверту сторінку ЗРАДА...


Державні документи вже виписали тут, зацитую саме основне:
  tumos написав:Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

https://dmsu.gov.ua/faq/pitannya-gromadyanstva/yaki-pravovi-naslidki-viyavlennya-vipadkiv-podvijnogo-gromadyanstva.html

Що є підтвердженням того, про що і писав раніше -
  042013 написав:Якщо погранець за період перевірки документів виявить, що ця особа є також і громадянином України, то він вчинятиме всі подальші дії до даної особи як до громадянина України.



Але нашому пропагандисту-урапатріоту все, що не вписується в його світобачення - все зрада.
Де тут зрада, хей? Це ж документ...)

Їй-бо, рівень укрпропаганди низький, низький.



  budivelnik написав:При таких корисних ідіотах - москалям навіть на проплачених агентів витрачатись не треба

При такому рівні нашої пропаганди її треба сц*ними тряпками розігнати, бо сором же.
Востаннє редагувалось 042013 в Чет 15 лют, 2024 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:29

Интересно какой-то прапорщик СА видит ЗРАДУ (да ещё большими буквами!) в том, что человека, имеющего гражданство Украины, следует признавать и считать гражданином Украины.
:lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:29

  hume написав:Но всё у них пошло очень бодро,
та не очень. вот русские инвалида 3й группы без 2х пальцев на правой руке подгребли
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:31

  ЛАД написав:Вполне однозначная.
Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.

Насколько я знаю отвественность за двойное гражданство на предусмотрена. Однако, как должен поступить пограничник ? Если границу пересекает на въезд гражданин Украины, то вероятно его обязаны впустить. При этом он отказывается предъявить паспорт Украины. Пересечение границы осуществляется с нарушением законодательства Украины или нет ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:34

  budivelnik написав:............
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
............

У нас 500 000 х 100 = 50 000 000 военнообязанных? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:38

На Вашу думку, справи в Україні розвиваються у неправильному чи правильному напрямку?
Зображення
соціологія від КМІС

это ещё до отставки Залужного.
а шо случилось, почему для 20% всё развивается неправильно?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:44

  budivelnik написав:В Україні - 200 ТЦК , щоб за рік мобілізувати 500 000 осіб ,
кожне ТЦК повинно мобілізувати в день
500 000 / 320 днів(нехай 45 вихідних)/200 ТЦК=8 осіб , переглянувши при цьому 80 осіб


Ні, я за те щоб Львівські, Тернопільські та Франківські ТЦК мобілізували по 180 осіб щоденно, як вони це робили в березні 2022-го, але вже не біженців/переселенців, а саме місцевих.
І виплати сім"ям загинувших мобілізованих, та принаймі 30% бойових доплат теж варто із загальнодержавного бюджету перекласти на місцеві бюджети громад ТЦК яких вони були мобілізовані.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:45

  tumos написав:
  ЛАД написав:Вполне однозначная.
Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.

Насколько я знаю отвественность за двойное гражданство на предусмотрена. Однако, как должен поступить пограничник ? Если границу пересекает на въезд гражданин Украины, то вероятно его обязаны впустить. При этом он отказывается предъявить паспорт Украины. Пересечение границы осуществляется с нарушением законодательства Украины или нет ?

Ответственность за двойное гражданство, действительно, не предусмотрена.
Как должен действовать пограничник в описанной Вами ситуации, не знаю.
Но чисто логически он может впустить человека как гражданина другой страны по предъявленному им паспорту и сообщить об этом "заинтересованным лицам", после чего въехавшего "проверят", обнаружат, что он гражданин Украины, ну а дальше... он подчиняется законам Украины.
Повторю, это по логике. Как следует действовать по инструкциям, не знаю.
ЛАД
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