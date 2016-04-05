042013 написав:Всі ці "маленькі гвинтіки" зараз працюють на недопущення вислизання цінного "мобілізаційного ресурсу". Тому якщо він виявить, що особа, яка хоче в'єхати в Україну, є громадянином України, хоч і показує вона паспорт Чехії, то буде всіма силами і правдами-неправдами примушувати показати укрпаспорт.
Come on, якщо в нас функціонуть "бусіки незламності", то ви хочете доказати, що прикордоники будуть взірцем святості і діятимуть лише по закону?
Интересный момент. Согласно законодательства пограничный контроль осуществляется, в том числе, путем использования баз данных. Проверили биометрику и установили, что это гражданин Украины, причем как минимум с двойным гражданством. Ситуация неоднозначная.
Вполне однозначная. Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.
Палата представителей США сегодня ушла на каникулы до марта, не проголосовав по законопроекту о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд
«Вместо того чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер [палаты представителей] Джонсон сбегает», – прокомментировал один из пресс-секретарей Белого дома Эндрю Бэйтс решение Джонсона уйти на каникулы.
hume написав: сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в западной Европе в Прайм тайме. Так душевно, страна защищающая демократические ценности заталкивает своих граждан призывного возраста в авто без опознавательных знаков.
Таки йде.
hume написав:
budivelnik написав:чесно- брехня
Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали
Не тільки вчора - вже півтора місяця йде дуже активна бусифікація. І не тільки Київ - а й Харків, і Одеса, і Тернопіль. А пану урапатріоту все Божа роса...
budivelnik написав:Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців.... Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
Якщо 1:100, то 500 тис. * 100 = 50 млн військовозобов'язаних, з ваших слів.
Ох, дядьку, я дуже щыро сподіваюсся, що ви - просто недотямкуватий селюк, а не представник "команди менеджерів". Адже якщо рівень аргументів у наших міжнародних політичних комунікаціях такий же, як і рівень цього урапатріотизму - то ми ніколи ніх... нічого не виграємо.
budivelnik написав:вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються а - жодним державним документом б - жодним доведеним фактом
але вже четверту сторінку ЗРАДА...
Державні документи вже виписали тут, зацитую саме основне:
tumos написав:Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.
ЛАД написав:Вполне однозначная. Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.
Насколько я знаю отвественность за двойное гражданство на предусмотрена. Однако, как должен поступить пограничник ? Если границу пересекает на въезд гражданин Украины, то вероятно его обязаны впустить. При этом он отказывается предъявить паспорт Украины. Пересечение границы осуществляется с нарушением законодательства Украины или нет ?
budivelnik написав:В Україні - 200 ТЦК , щоб за рік мобілізувати 500 000 осіб , кожне ТЦК повинно мобілізувати в день 500 000 / 320 днів(нехай 45 вихідних)/200 ТЦК=8 осіб , переглянувши при цьому 80 осіб
Ні, я за те щоб Львівські, Тернопільські та Франківські ТЦК мобілізували по 180 осіб щоденно, як вони це робили в березні 2022-го, але вже не біженців/переселенців, а саме місцевих. І виплати сім"ям загинувших мобілізованих, та принаймі 30% бойових доплат теж варто із загальнодержавного бюджету перекласти на місцеві бюджети громад ТЦК яких вони були мобілізовані.
ЛАД написав:Вполне однозначная. Если установлено, что он гражданин Украины, то и относиться к нему надо соответственно. Пока что двойное гражданство у нас по закону не разрешено.
Насколько я знаю отвественность за двойное гражданство на предусмотрена. Однако, как должен поступить пограничник ? Если границу пересекает на въезд гражданин Украины, то вероятно его обязаны впустить. При этом он отказывается предъявить паспорт Украины. Пересечение границы осуществляется с нарушением законодательства Украины или нет ?
Ответственность за двойное гражданство, действительно, не предусмотрена. Как должен действовать пограничник в описанной Вами ситуации, не знаю. Но чисто логически он может впустить человека как гражданина другой страны по предъявленному им паспорту и сообщить об этом "заинтересованным лицам", после чего въехавшего "проверят", обнаружат, что он гражданин Украины, ну а дальше... он подчиняется законам Украины. Повторю, это по логике. Как следует действовать по инструкциям, не знаю.