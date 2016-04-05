Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали , в лучших традициях втроём на одного. работники тцк все чаще молодые здоровые крепкие ребята.
Мой опыт(не личный) 90х говорит что трёх крепких ребят, которые "на одного" можно: а) пером по интересным местам хоть одного б) стволом в корпус любого наугад, но это надо ещё и концы кое-где иметь потому что громко в) каратэ и бокс зачастую бесполезно, только если три по 70кг лезут на одного Конга типа Валуева и тренированного добивать и насиловать трупы Были ли уже у вас такие случаи от бусифицируемых с неустойчивой психикой, всеми видами ПТС и которым всё равно где сдохнуть, в Авдеевке или в бараке? Помню выгул собаки офицером ССО и встреча его со звездой ММА в НЛ недавно закончилась не в пользу каратэ, так это то что попало на камеры, в прессу и со смертельным исходом. Кстати что за "молодые крепкие здоровые ребята что пакуют втроём" - не иначе как комисованные по инвалидности и ампутациям(халява наверно сам их оперировал) герои обороны Клещеевки?
budivelnik написав:В Україні - 200 ТЦК , щоб за рік мобілізувати 500 000 осіб , кожне ТЦК повинно мобілізувати в день 500 000 / 320 днів(нехай 45 вихідних)/200 ТЦК=8 осіб , переглянувши при цьому 80 осіб
Ні, я за те щоб Львівські, Тернопільські та Франківські ТЦК мобілізували по 180 осіб щоденно, як вони це робили в березні 2022-го, але вже не біженців/переселенців, а саме місцевих. І виплати сім"ям загинувших мобілізованих, та принаймі 30% бойових доплат теж варто із загальнодержавного бюджету перекласти на місцеві бюджети громад ТЦК яких вони були мобілізовані.
На заході країни мобілізація і так з початку вторгнення йде жорсткіше, ніж будь-де, достатньо глянути, звідки найбільше треш відео з бусифікаціями. При чому не переселенців, як ви собі вважаєте (впіймати їх - ще той квест для ТЦК), а саме працюючих місцевих, яких легко впіймати по дорозі на роботу. Облави-бусики - нон-стоп шоу з самого початку "нашого вироку" 2022. По селах/маленьких містечках там давно вигребли всіх майже під нуль.
budivelnik написав:У ВР розглядають закон про демобілізацію тих хто відслужив 36+ місяців
Нехай вони собі в сраку запхають тих 36 місяців!!!
Нехай самі і йдуть на тих 36міс!
Єп@н@ти, плять!
Ойтыбожэмой А то за них пять лет назад нижние полушария рвал? Кто за вошшдя первый голосовать побежал? Кто монобильшисть в раду энергичным кретинизмом привёл? Кто наконец обклеил стены, столбы и машины соседей наклейками "ЗЕ!", сын Порошенки?
Не помню, кажется уже приводил эту ссылку, но на всякий случай повторю.
Европе понадобится десять лет, чтобы заполнить свои склады боеприпасов и быть полностью готовой к обороне от «агрессора, который хочет воевать с НАТО» — так считает глава крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall.
«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет», — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.
«Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов», — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.
«Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы», — продолжил Паппергер. ................ Rheinmetall планирует вложить в новый завод в местечке Унтерлюсс в Нижней Саксонии, на севере Германии, более 300 млн евро. Завод по планам будет производить 200 тыс. снарядов в год. ............... Тем не менее, Германия, как и большинство стран НАТО, до сих пор не довела свои военные расходы до 2% ВВП — такое обязательство стран НАТО коллективно взяли на себя еще 10 лет назад, после того, как Россия захватила Крым и развязала локальную войну в Донбассе.
https://www.bbc.com/russian/articles/cxw7gkm3z7do Справедливости ради надо сказать, что в 2024 18 стран из 31 члена НАТО запланировали расходы в 2% ВВП и выше по сравнению с 11 в 2023. Так это всё о Европе и, в частности, о Германии, возможности которой явно значительно выше, чем у Украины. И всё это в условиях мира, а не войны.
Это я для тех, кто рассказывает о возможности Украины подготовиться к войне за 2-3 года и о том, что для этого не нужны были финансы и не надо было бы увеличивать налоги и затягивать пояса народу. И о том, что мы легко можем освоить военное производство в условиях войны.
budivelnik написав:У ВР розглядають закон про демобілізацію тих хто відслужив 36+ місяців
Нехай вони собі в сраку запхають тих 36 місяців!!!
Нехай самі і йдуть на тих 36міс!
Єп@н@ти, плять!
Ойтыбожэмой А то за них пять лет назад нижние полушария рвал? Кто за вошшдя первый голосовать побежал? Кто монобильшисть в раду энергичным кретинизмом привёл? Кто наконец обклеил стены, столбы и машины соседей наклейками "ЗЕ!", сын Порошенки?
vitaliiangel написав:а ты готов положить ещё несколько млн украинцев. А после путена придёт ельцин-2 и сам всё отдаст.
Я готов пока дают дают оружие.
Більшість тих, хто перебуває поза територією України, готові воювати до кінця і до останнього українця.
Сильно мимо. Мое мнение неизменно с когда я участвовал. Но и номинально я не «поза территорией». Налоги в стране, сбережения в стране, активы (ну такие уже активы) в стране. И вся родня тоже. Где формально тушка? Так а какая разница где она физически. В бучанском подвале пишет код для Мелкософта, или в Африканском небе коптит небо для ООН? Важен выхлоп для страны. Могут бы лежать на пенсионном диване здоровым мужиком, и говорить что я счас не надо, но вы кормите меня. К счастью я кормлю и себя сам, и отстегиваю в бюджет нормально. Ну и доначу по-мелочи, так как могу это делать.