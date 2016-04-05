Додано: П'ят 16 лют, 2024 00:33

Европе понадобится десять лет, чтобы заполнить свои склады боеприпасов и быть полностью готовой к обороне от «агрессора, который хочет воевать с НАТО» — так считает глава крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall.



«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет», — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.



«Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов», — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.



«Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы», — продолжил Паппергер.

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Rheinmetall планирует вложить в новый завод в местечке Унтерлюсс в Нижней Саксонии, на севере Германии, более 300 млн евро. Завод по планам будет производить 200 тыс. снарядов в год.

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Тем не менее, Германия, как и большинство стран НАТО, до сих пор не довела свои военные расходы до 2% ВВП — такое обязательство стран НАТО коллективно взяли на себя еще 10 лет назад, после того, как Россия захватила Крым и развязала локальную войну в Донбассе.

Не помню, кажется уже приводил эту ссылку, но на всякий случай повторю.Справедливости ради надо сказать, что в 2024 18 стран из 31 члена НАТО запланировали расходы в 2% ВВП и выше по сравнению с 11 в 2023.Так это всё о Европе и, в частности, о Германии, возможности которой явно значительно выше, чем у Украины. И всё это в условиях мира, а не войны.Это я для тех, кто рассказывает о возможности Украины подготовиться к войне за 2-3 года и о том, что для этого не нужны были финансы и не надо было бы увеличивать налоги и затягивать пояса народу. И о том, что мы легко можем освоить военное производство в условиях войны.