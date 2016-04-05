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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 01:16
trololo написав:
позиція зеніт дійсно втрачена (сподіваюсь вийшли всі). але це ще не вся авдіївка.
діпстейт написав що вийшли, але не всі(
запасна артерія це грунтовка шириною в 3 км?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 01:51
Однозначно
Hotab написав:
Сильно мимо
feecold написав: Hotab написав:
Я готов пока дают дают оружие.
Більшість тих, хто перебуває поза територією України, готові воювати до кінця і до останнього українця.
. Мое мнение неизменно с когда я участвовал.
Но и номинально я не «поза территорией». Налоги в стране, сбережения в стране, активы (ну такие уже активы) в стране. И вся родня тоже.
Где формально тушка? Так а какая разница где она физически. В бучанском подвале пишет код для Мелкософта, или в Африканском небе коптит небо для ООН? Важен выхлоп для страны. Могут бы лежать на пенсионном диване здоровым мужиком, и говорить что я счас не надо, но вы кормите меня. К счастью я кормлю и себя сам, и отстегиваю в бюджет нормально. Ну и доначу по-мелочи, так как могу это делать.
. Точка зору визначається місцем сидіння.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 02:11
feecold
и это не авдеевский окоп с 20см воды при идущем на голову снеге и северовосточном ветре, который несёт крепкий минус на завтра.
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Bukka
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