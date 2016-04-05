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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 01:51
Однозначно
Hotab написав:
Сильно мимо
feecold написав: Hotab написав:
Я готов пока дают дают оружие.
Більшість тих, хто перебуває поза територією України, готові воювати до кінця і до останнього українця.
. Мое мнение неизменно с когда я участвовал.
Но и номинально я не «поза территорией». Налоги в стране, сбережения в стране, активы (ну такие уже активы) в стране. И вся родня тоже.
Где формально тушка? Так а какая разница где она физически. В бучанском подвале пишет код для Мелкософта, или в Африканском небе коптит небо для ООН? Важен выхлоп для страны. Могут бы лежать на пенсионном диване здоровым мужиком, и говорить что я счас не надо, но вы кормите меня. К счастью я кормлю и себя сам, и отстегиваю в бюджет нормально. Ну и доначу по-мелочи, так как могу это делать.
. Точка зору визначається місцем сидіння.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 02:11
feecold
и это не авдеевский окоп с 20см воды при идущем на голову снеге и северовосточном ветре, который несёт крепкий минус на завтра.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 06:35
feecold
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Точка зору визначається місцем сидіння
В чт буду в Україні, перевіримо зміну моєї точки зору на вашу.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 07:11
budivelnik написав:
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За останні 12 місяців я чотири рази був в ТЦК....Кількість вручених на моїх очах повісток на проходження служби -становила не більше 1% від викликаних.
Довиднык - стэля
На входе мусор, на выходе он же.
Джентльменам верят на слово.
Всё про вас.))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:29
Дюрі-бачі написав: adeges написав:
150? Тому треба 500 призвати?
1. Через гальмування США з поставками снарядів втрати будуть в рази вище.
2. Успіхів, рано чи пізно, потрібно змінити, адже терпець не безлімітний.
Кореш, сказал что за месяц раз стрельнули
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Bukka
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