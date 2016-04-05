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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 01:51
Однозначно
Hotab написав:
Сильно мимо
feecold написав: Hotab написав:
Я готов пока дают дают оружие.
Більшість тих, хто перебуває поза територією України, готові воювати до кінця і до останнього українця.
. Мое мнение неизменно с когда я участвовал.
Но и номинально я не «поза территорией». Налоги в стране, сбережения в стране, активы (ну такие уже активы) в стране. И вся родня тоже.
Где формально тушка? Так а какая разница где она физически. В бучанском подвале пишет код для Мелкософта, или в Африканском небе коптит небо для ООН? Важен выхлоп для страны. Могут бы лежать на пенсионном диване здоровым мужиком, и говорить что я счас не надо, но вы кормите меня. К счастью я кормлю и себя сам, и отстегиваю в бюджет нормально. Ну и доначу по-мелочи, так как могу это делать.
. Точка зору визначається місцем сидіння.
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feecold
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 02:11
feecold
и это не авдеевский окоп с 20см воды при идущем на голову снеге и северовосточном ветре, который несёт крепкий минус на завтра.
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барабашов
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 06:35
feecold
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Точка зору визначається місцем сидіння
В чт буду в Україні, перевіримо зміну моєї точки зору на вашу.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 07:11
budivelnik написав:
[
За останні 12 місяців я чотири рази був в ТЦК....Кількість вручених на моїх очах повісток на проходження служби -становила не більше 1% від викликаних.
Довиднык - стэля
На входе мусор, на выходе он же. Про цифры
Джентльменам верят на слово.
Всё про вас.))
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 16 лют, 2024 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:29
Дюрі-бачі написав: adeges написав:
150? Тому треба 500 призвати?
1. Через гальмування США з поставками снарядів втрати будуть в рази вище.
2. Успіхів, рано чи пізно, потрібно змінити, адже терпець не безлімітний.
Кореш, сказал что за месяц раз стрельнули
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 09:17
hume написав: budivelnik написав:
[
За останні 12 місяців я чотири рази був в ТЦК....Кількість вручених на моїх очах повісток на проходження служби -становила не більше 1% від викликаних.
Довиднык - стэля
На входе мусор, на выходе он же. Про цифры
Джентльменам верят на слово.
Всё про вас.))
+100%
Справа в тому що Будівельник чомусь не в курсі про загально відому річ:
починаючи десь так з літа-осені 2022 в щоденних чергах в ТЦК 99% це різні заброньовані/вчителі/аспіранти/інваліди/опікуни які там знаходяться виключно для отримання законної відстрочки. Саме тому безпосередньо на відправку йдуть !% від числа відвідувачів
ЛАД написав: budivelnik написав:
............
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
............
У нас 500 000 х 100 = 50 000 000 военнообязанных?
калькулятор зламався
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 09:35
Влада визнала офіційно втрату хоч одного важливого населенного пункту? Тому незалежно від фактичного стану речей, Авдіївка теж ніколи не буле сдана
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adeges
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 09:39
adeges написав:
Влада визнала офіційно втрату хоч одного важливого населенного пункту? Тому незалежно від фактичного стану речей, Авдіївка теж ніколи не буле сдана
Чаплига вже натякнув, що беремо приклад в орків(як оправдовуватись) - "відходимо/займаємо кращі позиції..."
🤦🏻
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 09:45
042013 написав:
Якщо погранець за період перевірки документів виявить, що ця особа є також і громадянином України, то він вчинятиме всі подальші дії до даної особи як до громадянина України. Це базовий принцип міжнародного права: якщо ти находишся на землі, громадянином якої ти є, а також ти є громадянином інших країн, то тут до тебе є ставлення як до громадянина даної держави.
Ви даремно витрачаєте час намагаючись щось пояснити таким як будівельник чи Pesikot.
Все що виходить поза межі їх уявного світу вони не сприймають : спочатку несамовиті звинувачення в зраді, потім спроба висміяти, потім заперечення до останнього. А якщо вам вистачить часу і терпіння знайти і надати посилання, то вони просто відморозяться.
Але саме смішне те що десь так через півроку коли вони вже самі стикнуться в реальному світі з обговорюваною ситуацією то перші почнуть писати "ахтунг, свавілля, недотримується законодавство - кляті ТЦК кинули в буса / погранці не випустили / і т.д.)
А по темі, навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 09:46
барабашов написав: Успіх написав: budivelnik написав:
У ВР розглядають закон про демобілізацію тих хто відслужив 36+ місяців
Нехай вони собі в сраку запхають тих 36 місяців!!!
Нехай самі і йдуть на тих 36міс!
Єп@н@ти, плять!
Ойтыбожэмой
А то за них пять лет назад нижние полушария рвал?
Кто за вошшдя первый голосовать побежал?
Кто монобильшисть в раду энергичным кретинизмом привёл?
Кто наконец обклеил стены, столбы и машины соседей наклейками "ЗЕ!", сын Порошенки?
А був би зараз сивочолий і була б приблизно та ж ситуація, що і зараз... - то тут би казали: "Було за Зе голосувати, то був би хоч ШАНС, а так..."
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