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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6796679767986799>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:00

  Успіх написав:
  барабашов написав:
  Успіх написав: Нехай вони собі в сраку запхають тих 36 місяців!!!

Ойтыбожэмой
А то за них пять лет назад нижние полушария рвал?
Кто за вошшдя первый голосовать побежал?
Кто монобильшисть в раду энергичным кретинизмом привёл?
Кто наконец обклеил стены, столбы и машины соседей наклейками "ЗЕ!", сын Порошенки?
А був би зараз сивочолий і була б приблизно та ж ситуація, що і зараз... - то тут би казали: "Було за Зе голосувати, то був би хоч ШАНС, а так..."
якщо б вибрали сивочолого, то 99,99% велика війна не була б така велика. Пуйло поперло бо реально ж повірило, що аж 73% за мир на абияких російських умовах і будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 16 лют, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:що беремо приклад в орків(


Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну и да, если кацап наращивает количество, то вынуждены и наши. Даже свыше убывающих .


Ок, ну а до якого числа на вашу думку можемо нарощувати? Якщо ж змагатись до останнього у мобресурсі то прийдеться колись мобілізувати і жінок і 16 річних, а 12-річні діти будуть тримати екон.фронт.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:07

  V2 написав:
  Успіх написав:що беремо приклад в орків(


Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...

Законы копируются с удивительной точностью. Болота 2.0
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:07

  Успіх написав:Чаплига вже натякнув, що беремо приклад в орків(як оправдовуватись) - "відходимо/займаємо кращі позиції..."
але у орків такі чаплиги[смайл "зелений колобок що блює"] вже б присіли років на 10-15
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А був би зараз сивочолий

- не було б розведення військ;
- не було б розмінування;
- не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208);
- не було б фсб-шних агентів в держапараті;
- ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:14

Питання лише часу

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ну и да, если кацап наращивает количество, то вынуждены и наши. Даже свыше убывающих .


Ок, ну а до якого числа на вашу думку можемо нарощувати? Якщо ж змагатись до останнього у мобресурсі то прийдеться колись мобілізувати і жінок і 16 річних, а 12-річні діти будуть тримати екон.фронт.

Та Чаплига все детально пояснює для отаких хотабів... - але ж хотаби не хочуть слухати/дивитись таке >>>
https://www.youtube.com/live/3FfskKQXXZ ... WWe3Rm9-VX

Він чуть не в кожному ефірі пояснює.
Якщо коротко/своїми словами, то:
Дроби/проста математика))
Є 50 і є 150
Віднімаємо 50 з кожного
Виходить 0 і 100
Як ще простіше пояснити?

От вам і м'ясні штурми...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:16

  Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле


В котле? Зато с лопатами и Авдеевка не сдана и границы 1991 года без вариантов
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:18

  Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ))
США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?
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