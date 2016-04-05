Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:00
Успіх написав: барабашов написав: Успіх написав:
Нехай вони собі в сраку запхають тих 36 місяців!!!
Ойтыбожэмой
А то за них пять лет назад нижние полушария рвал?
Кто за вошшдя первый голосовать побежал?
Кто монобильшисть в раду энергичным кретинизмом привёл?
Кто наконец обклеил стены, столбы и машины соседей наклейками "ЗЕ!", сын Порошенки?
А був би зараз сивочолий і була б приблизно та ж ситуація, що і зараз... - то тут би казали: "Було за Зе голосувати, то був би хоч ШАНС, а так..."
якщо б вибрали сивочолого, то 99,99% велика війна не була б така велика. Пуйло поперло бо реально ж повірило, що аж
73% за мир на абияких російських умовах
і будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв
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flysoulfly
в П'ят 16 лют, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:01
Успіх написав:
що беремо приклад в орків(
Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...
V2
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:04
Hotab написав:
Ну и да, если кацап наращивает количество, то вынуждены и наши. Даже свыше убывающих .
Ок, ну а до якого числа на вашу думку можемо нарощувати? Якщо ж змагатись до останнього у мобресурсі то прийдеться колись мобілізувати і жінок і 16 річних, а 12-річні діти будуть тримати екон.фронт.
Letusrock
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:06
зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Бетон
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:07
V2 написав: Успіх написав:
що беремо приклад в орків(
Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...
Законы копируются с удивительной точностью. Болота 2.0
Бетон
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:07
Успіх написав:
Чаплига вже натякнув, що беремо приклад в орків(як оправдовуватись) - "відходимо/займаємо кращі позиції..."
але у орків такі
чаплиги
[смайл "зелений колобок що блює"] вже б присіли років на 10-15
flysoulfly
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:09
Успіх написав:
А був би зараз сивочолий
- не було б розведення військ;
- не було б розмінування;
- не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
https://censor.net/ua/n3317208
);
- не було б фсб-шних агентів в держапараті;
- ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
V2
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:14
Letusrock написав: Hotab написав:
Ну и да, если кацап наращивает количество, то вынуждены и наши. Даже свыше убывающих .
Ок, ну а до якого числа на вашу думку можемо нарощувати? Якщо ж змагатись до останнього у мобресурсі то прийдеться колись мобілізувати і жінок і 16 річних, а 12-річні діти будуть тримати екон.фронт.
Та Чаплига все детально пояснює для отаких хотабів... - але ж хотаби не хочуть слухати/дивитись таке >>>
https://www.youtube.com/live/3FfskKQXXZ ... WWe3Rm9-VX
Він чуть не в кожному ефірі пояснює.
Якщо коротко/своїми словами, то:
Дроби/проста математика))
Є 50 і є 150
Віднімаємо 50 з кожного
Виходить 0 і 100
Як ще простіше пояснити?
От вам і м'ясні штурми...
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:16
Бетон написав:
зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
В котле? Зато с лопатами и Авдеевка не сдана и границы 1991 года без вариантов
adeges
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:18
Бетон написав:
зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ))
США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?
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