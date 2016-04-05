RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6796679767986799
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Він чуть не в кожному ефірі пояснює.
Якщо коротко/своїми словами, то:
Дроби/проста математика))
Є 50 і є 150
Віднімаємо 50 з кожного
Виходить 0 і 100
Як ще простіше пояснити?
От вам і м'ясні штурми

Скоріше всього цифри ще гірші (з врахуванням окупованих території та тих що виїхали)
десь так 30 на 150
Letusrock
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ))
США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?

США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15870
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:29

  Бетон написав:
  V2 написав:
  Успіх написав:що беремо приклад в орків(


Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...

Законы копируются с удивительной точностью. Болота 2.0

Дзеркальна відповідь.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15870
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:33

  V2 написав:
  Успіх написав:А був би зараз сивочолий

- не було б розведення військ;
- не було б розмінування;
- не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208);
- не було б фсб-шних агентів в держапараті;
- ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!


Порошенко уже був президентом.
Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука.
І багато ще чого.
vt313
 
Повідомлень: 291
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:34

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ))
США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?

США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.


Тобто сценарій зради абсолютно неочікуваний? Це дивно чути після Будапешстського меморандуму. Але офіційна позиція що варіанту Б нема, я не помиляюсь?
adeges
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 14.03.06
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6796679767986799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges, vt313 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 169433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 562418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 25450
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1809)
16.02.2024 08:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.