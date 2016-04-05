Успіх написав:Він чуть не в кожному ефірі пояснює. Якщо коротко/своїми словами, то: Дроби/проста математика)) Є 50 і є 150 Віднімаємо 50 з кожного Виходить 0 і 100 Як ще простіше пояснити? От вам і м'ясні штурми
Скоріше всього цифри ще гірші (з врахуванням окупованих території та тих що виїхали) десь так 30 на 150
Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине. Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ)) США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?
США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.
- не було б розведення військ; - не було б розмінування; - не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208); - не було б фсб-шних агентів в держапараті; - ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
Порошенко уже був президентом. Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука. І багато ще чого.
Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине. Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ)) США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?
США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.
Тобто сценарій зради абсолютно неочікуваний? Це дивно чути після Будапешстського меморандуму. Але офіційна позиція що варіанту Б нема, я не помиляюсь?