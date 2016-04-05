Успіх написав:Він чуть не в кожному ефірі пояснює. Якщо коротко/своїми словами, то: Дроби/проста математика)) Є 50 і є 150 Віднімаємо 50 з кожного Виходить 0 і 100 Як ще простіше пояснити? От вам і м'ясні штурми
Скоріше всього цифри ще гірші (з врахуванням окупованих території та тих що виїхали) десь так 30 на 150
Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине. Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ)) США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?
США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.
- не було б розведення військ; - не було б розмінування; - не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208); - не було б фсб-шних агентів в держапараті; - ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
Порошенко уже був президентом. Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука. І багато ще чого.
Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине. Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ)) США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?
США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.
Тобто сценарій зради абсолютно неочікуваний? Це дивно чути після Будапешстського меморандуму. Але офіційна позиція що варіанту Б нема, я не помиляюсь?
Letusrock написав:Ви даремно витрачаєте час намагаючись щось пояснити таким як будівельник чи Pesikot. Все що виходить поза межі їх уявного світу вони не сприймають : спочатку несамовиті звинувачення в зраді, потім спроба висміяти, потім заперечення до останнього. А якщо вам вистачить часу і терпіння знайти і надати посилання, то вони просто відморозяться. Але саме смішне те що десь так через півроку коли вони вже самі стикнуться в реальному світі з обговорюваною ситуацією то перші почнуть писати "ахтунг, свавілля, недотримується законодавство - кляті ТЦК кинули в буса / погранці не випустили / і т.д.)
А по темі, навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.
Подвійні стандарти, що тут ще сказати. Біорештки, таким не місце тут.
За відповідь по суті дякую. +- так і думав, що реалії такі, і єдине, що можна зробити, щоб гарантовано випустили - це не заїжджати, навіть маючи інше громадянство.)
hume написав: сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в западной Европе в Прайм тайме. Так душевно, страна защищающая демократические ценности заталкивает своих граждан призывного возраста в авто без опознавательных знаков.
Таки йде.
hume написав:
budivelnik написав:чесно- брехня
Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали
Не тільки вчора - вже півтора місяця йде дуже активна бусифікація. І не тільки Київ - а й Харків, і Одеса, і Тернопіль. А пану урапатріоту все Божа роса...
budivelnik написав:Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців.... Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
Якщо 1:100, то 500 тис. * 100 = 50 млн військовозобов'язаних, з ваших слів.
Ох, дядьку, я дуже щыро сподіваюсся, що ви - не представник "команди менеджерів", а просто "хтось". Адже якщо рівень аргументів у наших міжнародних політичних комунікаціях такий же, як і рівень цього урапатріотизму - то ми ніколи нічого не виграємо.
budivelnik написав:вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються а - жодним державним документом б - жодним доведеним фактом
але вже четверту сторінку ЗРАДА...
Державні документи вже вам писали тут, зацитую саме основне:
tumos написав:Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.
- не було б розведення військ; - не було б розмінування; - не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208); - не було б фсб-шних агентів в держапараті; - ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
Порошенко уже був президентом. Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука. І багато ще чого.
Чим вам не сподобались мінські домовленості? вони реально врятували країну і рятували б далі, якщо не "мудрий" вибір 2019. Група мертвечука - ви про ожпз? Ну так їх вибрав той самий "мудрий" наріт, - це демократія. Сьогодні недобитки ожпз успішно співпрацють в парламенті зі слугами - соупаденіє?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 16 лют, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Пане будівельник, ви добре пошатнули вірити вашим дописам, бо те що ви написали по темі паспотрів ні в які ворона не лізе, взагалі.
як вам описали ситуація така:
Letusrock написав:навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.
якщо є біо - то 150% гуляй вася, не залежно від паспотра в'їзду, доказуйте кому хочете. Можете показати приклад знайти в фб будь-яку групу по легалізції, напишіть там пост "Шукаю людину з закордонним громадянством, яка в'їхала в Укр по тому пасспотру для допомоги з виїздом." довго чекати не будете, потім похвастаєтесь результатом.
pesikot написав:4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?
Будь ласка прокоментуйте навіщо це було це робити, і дуже добре якщо ви знайдете та викладете процедуру, як це зробити. Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс? я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.
Вийшло оновлення опитування думки американців, щодо підтримки України.
від the Economist / YouGov.
Військова допомога США Україні: - 25% підтримують збільшення військової допомоги (-2% зміна за кінцем січня). - 30% підтримують зменшення військової допомоги (+1%). 🚩І у виборців Трампа це взагалі 53%, а республіканців 45% - 28% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги (без змін). - 17% не впевнені (-3%)