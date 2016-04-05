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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67976798679968006801 ... 6804>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Він чуть не в кожному ефірі пояснює.
Якщо коротко/своїми словами, то:
Дроби/проста математика))
Є 50 і є 150
Віднімаємо 50 з кожного
Виходить 0 і 100
Як ще простіше пояснити?
От вам і м'ясні штурми

Скоріше всього цифри ще гірші (з врахуванням окупованих території та тих що виїхали)
десь так 30 на 150
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ))
США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?

США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:29

  Бетон написав:
  V2 написав:
  Успіх написав:що беремо приклад в орків(


Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...

Законы копируются с удивительной точностью. Болота 2.0

Дзеркальна відповідь.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:33

  V2 написав:
  Успіх написав:А був би зараз сивочолий

- не було б розведення військ;
- не було б розмінування;
- не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208);
- не було б фсб-шних агентів в держапараті;
- ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!


Порошенко уже був президентом.
Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука.
І багато ще чого.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:34

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ))
США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?

США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.


Тобто сценарій зради абсолютно неочікуваний? Це дивно чути після Будапешстського меморандуму. Але офіційна позиція що варіанту Б нема, я не помиляюсь?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:41

Тепер залишилось лише розслабитись©)))

  adeges написав:Тобто сценарій зради абсолютно неочікуваний?

Ехххххххх, даремно тут не люблять Чаплигу... - а він все вже давно по поличках розклав і ще продовжує розкладати!
Але ж це "зрада", яку ніхто не любить!(як і правду)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:45

  Letusrock написав:Ви даремно витрачаєте час намагаючись щось пояснити таким як будівельник чи Pesikot.
Все що виходить поза межі їх уявного світу вони не сприймають : спочатку несамовиті звинувачення в зраді, потім спроба висміяти, потім заперечення до останнього. А якщо вам вистачить часу і терпіння знайти і надати посилання, то вони просто відморозяться.
Але саме смішне те що десь так через півроку коли вони вже самі стикнуться в реальному світі з обговорюваною ситуацією то перші почнуть писати "ахтунг, свавілля, недотримується законодавство - кляті ТЦК кинули в буса / погранці не випустили / і т.д.)

А по темі, навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.

Подвійні стандарти, що тут ще сказати. Біорештки, таким не місце тут.

За відповідь по суті дякую. +- так і думав, що реалії такі, і єдине, що можна зробити, щоб гарантовано випустили - це не заїжджати, навіть маючи інше громадянство.)

  hume написав:
сейчас бусификация полным ходом на вчера. И Идёт так весело, что иногда выходит в западной Европе в Прайм тайме. Так душевно, страна защищающая демократические ценности заталкивает своих граждан призывного возраста в авто без опознавательных знаков.

Таки йде.

  hume написав:
  budivelnik написав:чесно- брехня

Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали


Не тільки вчора - вже півтора місяця йде дуже активна бусифікація.
І не тільки Київ - а й Харків, і Одеса, і Тернопіль.
А пану урапатріоту все Божа роса...

  budivelnik написав:Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.

Якщо 1:100,
то 500 тис. * 100 = 50 млн військовозобов'язаних, з ваших слів.

Ох, дядьку, я дуже щыро сподіваюсся, що ви - не представник "команди менеджерів", а просто "хтось". Адже якщо
рівень аргументів у наших міжнародних політичних комунікаціях такий же, як і рівень цього урапатріотизму - то ми ніколи нічого не виграємо.

  budivelnik написав:вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються
а - жодним державним документом
б - жодним доведеним фактом

але вже четверту сторінку ЗРАДА...


Державні документи вже вам писали тут, зацитую саме основне:
  tumos написав:Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

https://dmsu.gov.ua/faq/pitannya-gromadyanstva/yaki-pravovi-naslidki-viyavlennya-vipadkiv-podvijnogo-gromadyanstva.html

Що є підтвердженням того, про що і писав раніше -
  042013 написав:Якщо погранець за період перевірки документів виявить, що ця особа є також і громадянином України, то він вчинятиме всі подальші дії до даної особи як до громадянина України.



Але нашому пропагандисту-урапатріоту все, що не вписується в його світобачення - все зрада.
Де тут зрада, хей? Це ж документ...)

Їй-бо, рівень укрпропаганди низький, низький.



  budivelnik написав:При таких корисних ідіотах - москалям навіть на проплачених агентів витрачатись не треба

При такому рівні нашої пропаганди її треба ... тряпками розігнати, бо сором же.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:03

  vt313 написав:
  V2 написав:
  Успіх написав:А був би зараз сивочолий

- не було б розведення військ;
- не було б розмінування;
- не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208);
- не було б фсб-шних агентів в держапараті;
- ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!


Порошенко уже був президентом.
Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука.
І багато ще чого.

Чим вам не сподобались мінські домовленості? вони реально врятували країну і рятували б далі, якщо не "мудрий" вибір 2019.
Група мертвечука - ви про ожпз? Ну так їх вибрав той самий "мудрий" наріт, - це демократія. Сьогодні недобитки ожпз успішно співпрацють в парламенті зі слугами - соупаденіє?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 16 лют, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:то вїхавши в Україну

  budivelnik написав:В мене знайомий

Пане будівельник, ви добре пошатнули вірити вашим дописам, бо те що ви написали по темі паспотрів ні в які ворона не лізе, взагалі.

як вам описали ситуація така:
  Letusrock написав:навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.

якщо є біо - то 150% гуляй вася, не залежно від паспотра в'їзду, доказуйте кому хочете.
Можете показати приклад знайти в фб будь-яку групу по легалізції, напишіть там пост "Шукаю людину з закордонним громадянством, яка в'їхала в Укр по тому пасспотру для допомоги з виїздом." довго чекати не будете, потім похвастаєтесь результатом.

  pesikot написав:4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?

Будь ласка прокоментуйте навіщо це було це робити, і дуже добре якщо ви знайдете та викладете процедуру, як це зробити.
Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?
я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:06

Вийшло оновлення опитування думки американців, щодо підтримки України.

від the Economist / YouGov.

Військова допомога США Україні:
- 25% підтримують збільшення військової допомоги (-2% зміна за кінцем січня).
- 30% підтримують зменшення військової допомоги (+1%). 🚩І у виборців Трампа це взагалі 53%, а республіканців 45%
- 28% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги (без змін).
- 17% не впевнені (-3%)

https://t.me/yzheleznyak/7258
vitaliiangel
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