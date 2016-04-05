президент России Владимир Путин получил доклад, где среди прочего было указано, что главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не удалось убедить Владимира Зеленского в необходимости выполнить несколько пунктов Минских соглашений, где, среди прочего, должен был быть узаконен автономный статус ЛДНР. И вчера эта позиция украинского руководства подтвердилась официально. Более того, Дмитрий Козак вчера предоставил доклад, где было сказано, что украинская сторона готова на несущественные уступки по выполнению минских договоренностей, но все ключевые моменты в трактовке российского руководства для неё неприемлемы.

Теперь мы подошли вплотную ко времени, когда Путину просто необходимо принимать ключевые решения. Получив отказ от США и НАТО по выдвинутому ультиматуму, а теперь ещё и отказ Украины выполнять минские соглашения в его, Путина, трактовке, надо принимать решение как быть дальше. Решение, будь то начало конфликта или отвод войск и откат по всем позициям, должно быть принято в ближайшее время, это понимают все стороны без исключения.