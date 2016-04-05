- не було б розведення військ; - не було б розмінування; - не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208); - не було б фсб-шних агентів в держапараті; - ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
Порошенко уже був президентом. Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука. І багато ще чого.
А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.
Вийшло оновлення опитування думки американців, щодо підтримки України.
від the Economist / YouGov.
Військова допомога США Україні: - 25% підтримують збільшення військової допомоги (-2% зміна за кінцем січня). - 30% підтримують зменшення військової допомоги (+1%). 🚩І у виборців Трампа це взагалі 53%, а республіканців 45% - 28% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги (без змін). - 17% не впевнені (-3%)
Американцы не любят долгих войн. А тем более на др. континенте и где нужна помощь ежемесячная. А чиновникам в США нужна не победа Украины, а за счёт Украины уменьшить военный потенц. раши и потом с рашей договариваться по экон. и полит. направлениям в мире. Особенно сегодня очень перспективный рынок это - Африка. Их полностью устраивает на сегодня пуйло и им не нужны перевороты в стране.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Вийшло оновлення опитування думки американців, щодо підтримки України.
від the Economist / YouGov.
Військова допомога США Україні: - 25% підтримують збільшення військової допомоги (-2% зміна за кінцем січня). - 30% підтримують зменшення військової допомоги (+1%). 🚩І у виборців Трампа це взагалі 53%, а республіканців 45% - 28% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги (без змін). - 17% не впевнені (-3%)
Игорь Алексеевич написав:Американцы не любят долгих войн. А тем более на др. континенте и где нужна помощь ежемесячная.
а кто их любит?
Поэтому помощь будет только в тех пределах, которые позволяют постепенно уменьшать военный потенц. в раше. Но у них нет задачи рашу уничтожить экономич. А тем более им даже выгодно деребан Украины, что бы сидеть за столом переговоров и выдвигать свои условия по др. направлениям господства в мире.
пишут что как раз из-за них и началась полномасштабная 3.02
президент России Владимир Путин получил доклад, где среди прочего было указано, что главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не удалось убедить Владимира Зеленского в необходимости выполнить несколько пунктов Минских соглашений, где, среди прочего, должен был быть узаконен автономный статус ЛДНР. И вчера эта позиция украинского руководства подтвердилась официально. Более того, Дмитрий Козак вчера предоставил доклад, где было сказано, что украинская сторона готова на несущественные уступки по выполнению минских договоренностей, но все ключевые моменты в трактовке российского руководства для неё неприемлемы. Теперь мы подошли вплотную ко времени, когда Путину просто необходимо принимать ключевые решения. Получив отказ от США и НАТО по выдвинутому ультиматуму, а теперь ещё и отказ Украины выполнять минские соглашения в его, Путина, трактовке, надо принимать решение как быть дальше. Решение, будь то начало конфликта или отвод войск и откат по всем позициям, должно быть принято в ближайшее время, это понимают все стороны без исключения.
Вийшло оновлення опитування думки американців, щодо підтримки України.
від the Economist / YouGov.
Військова допомога США Україні: - 25% підтримують збільшення військової допомоги (-2% зміна за кінцем січня). - 30% підтримують зменшення військової допомоги (+1%). 🚩І у виборців Трампа це взагалі 53%, а республіканців 45% - 28% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги (без змін). - 17% не впевнені (-3%)
Игорь Алексеевич написав:Американцы не любят долгих войн. А тем более на др. континенте и где нужна помощь ежемесячная.
а кто их любит?
Поэтому помощь будет только в тех пределах, которые позволяют постепенно уменьшать военный потенц. в раше. Но у них нет задачи рашу уничтожить экономич. А тем более им даже выгодно деребан Украины, что бы сидеть за столом переговоров и выдвигать свои условия по др. направлениям господства в мире.
конспирология. Хотаб (я его как и раньше не люблю) вчера написал умную фразу
Hotab написав:Потому что делили не СССР или США, а Германию. За что им было воевать? А у нас вопрос иной: делят нас.
вместо Германию подставить Украину и пазл складывается (не в нашу пользу). Действительно, за что Европе воевать, наращивать производство боеприпасов, делиться деньгами. Если можно просто договориться. Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 11:27, всього редагувалось 2 разів.