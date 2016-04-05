вот именно жить дружно. в феврале 2022 знакомые эвакуировались с грудным ребёнком на своем авто и с Винницы до Львова ехали сутки, потому что через каждые 10км был блокпост, где проверяли документы и рылись в багажнике. Что на блокпостах не видели украинские номера и не понимали кто едет? Потом выяснилось что все эти блок посты самооборона, ни полиция ни ЗСУ к ним отношения не имело.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали.
В далёких 90-х когда у меня появился комп. и появился интернет, то интересная статья тогда была. 50 млн. Украина в центре Европы, с голодранцами населения не нужна Европе и США. Было бы лучше поделить её на части, что бы потом легче управлять этой массой. И была карта кому и что переходит под контроль. Запомнил только тогда, что Украина уменьшается до Киевской, Полтавской, Житомирской, Виницкой, Черкасских обл., а остальные террит. переходят под контроль др. Конечно может не всё так, но какие то линии сейчас вырисовываются.
vitaliiangel написав:Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали.
В далёких 90-х когда у меня появился комп. и появился интернет, то интересная статья тогда была. 50 млн. Украина в центре Европы, с голодранцами населения не нужна Европе и США. Было бы лучше поделить её на части, что бы потом легче управлять этой массой. И была карта кому и что переходит под контроль. Запомнил только тогда, что Украина уменьшается до Киевской, Полтавской, Житомирской, Виницкой, Черкасских обл., а остальные террит. переходят под контроль др. Конечно может не всё так, но какие то линии сейчас вырисовываются.
20й век отличается от 21го урбанизацией и разделением труда. Новые территории (обл.центры) нужно содержать. Если людей Европа готова содержать на своей территории, то нашу инфраструктуру вряд ли. По протестам фермеров хорошо вырисовывается как нас ждут в ЕС. То есть даже если и примут то какую-то часть, которую готовы переварить и реформировать. Хотели бы принять всю, приняли бы в 2014, поставив свой менеджмент.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 11:44, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали.
В далёких 90-х когда у меня появился комп. и появился интернет, то интересная статья тогда была. 50 млн. Украина в центре Европы, с голодранцами населения не нужна Европе и США. Было бы лучше поделить её на части, что бы потом легче управлять этой массой. И была карта кому и что переходит под контроль. Запомнил только тогда, что Украина уменьшается до Киевской, Полтавской, Житомирской, Виницкой, Черкасских обл., а остальные террит. переходят под контроль др. Конечно может не всё так, но какие то линии сейчас вырисовываются.
известными идейками про адинарот, "величайшую трагедию современности -распад ссср" русскоязычный интернет был нашпигован с самого начала.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 16 лют, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.