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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 679968006801680268036804>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:24

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 16 лют, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:25

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:А чиновникам в США нужна
....
и потом с рашей договариваться по экон. и полит. направлениям в мире.
Особенно сегодня очень перспективный рынок это - Африка.
почти вся африка - надьожные китайские марионетки.
ага, очень перспективно для остальных потенциальных инвесторов.


Через Африку проходят морские пути. И это основа экономики.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:28

Справді "нащо?" Нехай Успіхи і далі воюють до перемоги!

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?

здрасьте. конешно вынимать пока не заблокировали.

Є КРАЩИЙ варіант!!!
Вступити до лав ЗСУ!!! :D


  sens написав: Якщо маєте пасивний дохід,вмієте робити з повітря прибуток на біржі, є трохи вільних коштів для спекуляцій - нащо себе наражати на ризик?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:31

Війна завершиться у квітні-травні 2024р.

  vitaliiangel написав:Если можно просто договориться. Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали
Тобто, ти свій прогноз ще не змінюєш/не підкореговуєш?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:33

  Игорь Алексеевич написав:жить дружно
вот именно жить дружно. в феврале 2022 знакомые эвакуировались с грудным ребёнком на своем авто и с Винницы до Львова ехали сутки, потому что через каждые 10км был блокпост, где проверяли документы и рылись в багажнике. Что на блокпостах не видели украинские номера и не понимали кто едет? Потом выяснилось что все эти блок посты самооборона, ни полиция ни ЗСУ к ним отношения не имело.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что то мне вспомнилось Дебальцево где сидели до последнего а потом кто как мог так сам и выходил. Так там хоть сидели из-за переговоров а тут ради чего?

https://inforesist.org/ua/doroga-usiyana-nashimi-trupami-boecz-rozpoviv-yak-prohodiv-vihid-iz-zenitu-pid-avdiivkoyu/
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 16 лют, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали.
В далёких 90-х когда у меня появился комп. и появился интернет, то интересная статья тогда была. 50 млн. Украина в центре Европы, с голодранцами населения не нужна Европе и США. Было бы лучше поделить её на части, что бы потом легче управлять этой массой. И была карта кому и что переходит под контроль. Запомнил только тогда, что Украина уменьшается до Киевской, Полтавской, Житомирской, Виницкой, Черкасских обл., а остальные террит. переходят под контроль др.
Конечно может не всё так, но какие то линии сейчас вырисовываются.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:36

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Если можно просто договориться. Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали
Тобто, ти свій прогноз ще не змінюєш/не підкореговуєш?

я тебе уже говорил, мой прогноз это самый логичный и оптимистический сценарий. Но события могут развиваться и против логики.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:42

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали.
В далёких 90-х когда у меня появился комп. и появился интернет, то интересная статья тогда была. 50 млн. Украина в центре Европы, с голодранцами населения не нужна Европе и США. Было бы лучше поделить её на части, что бы потом легче управлять этой массой. И была карта кому и что переходит под контроль. Запомнил только тогда, что Украина уменьшается до Киевской, Полтавской, Житомирской, Виницкой, Черкасских обл., а остальные террит. переходят под контроль др.
Конечно может не всё так, но какие то линии сейчас вырисовываются.

20й век отличается от 21го урбанизацией и разделением труда. Новые территории (обл.центры) нужно содержать. Если людей Европа готова содержать на своей территории, то нашу инфраструктуру вряд ли. По протестам фермеров хорошо вырисовывается как нас ждут в ЕС. То есть даже если и примут то какую-то часть, которую готовы переварить и реформировать. Хотели бы принять всю, приняли бы в 2014, поставив свой менеджмент.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 11:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:43

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Имхо контурно вопрос уже решённый. Обсуждаются детали.
В далёких 90-х когда у меня появился комп. и появился интернет, то интересная статья тогда была. 50 млн. Украина в центре Европы, с голодранцами населения не нужна Европе и США. Было бы лучше поделить её на части, что бы потом легче управлять этой массой. И была карта кому и что переходит под контроль. Запомнил только тогда, что Украина уменьшается до Киевской, Полтавской, Житомирской, Виницкой, Черкасских обл., а остальные террит. переходят под контроль др.
Конечно может не всё так, но какие то линии сейчас вырисовываются.
известными идейками про адинарот, "величайшую трагедию современности -распад ссср" русскоязычный интернет был нашпигован с самого начала.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 16 лют, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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