Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:44

Успіх написав: sens написав: Якщо маєте пасивний дохід,вмієте робити з повітря прибуток на біржі, є трохи вільних коштів для спекуляцій - нащо себе наражати на ризик? Якщо маєте пасивний дохід,вмієте робити з повітря прибуток на біржі, є трохи вільних коштів для спекуляцій -



Справді "нащо?" Нехай Успіхи і далі воюють до перемоги! Справді "нащо?" Нехай Успіхи і далі воюють до перемоги!

mephala написав: Что то мне вспомнилось Дебальцево где сидели до последнего а потом кто как мог так сам и выходил. Так там хоть сидели из-за переговоров а тут ради чего?



https://inforesist.org/ua/doroga-usiyana-nashimi-trupami-boecz-rozpoviv-yak-prohodiv-vihid-iz-zenitu-pid-avdiivkoyu/ Что то мне вспомнилось Дебальцево где сидели до последнего а потом кто как мог так сам и выходил. Так там хоть сидели из-за переговоров а тут ради чего?

Дивіться, я вам поясню. Моралі не існує. Справедливості не існує. Це придумані поняття. Не говорю, що вони в певних межах не діють. Не скажу, що це погані концепції. Але однозначно точно знаю, що ці ідеї - це не фізичні закони, по яким має жити світ.А отже, умовивід сенса цілком логічний. Так і є. А от ви, $-чик, надайте краще аргументацію, чому людині, яка має пасивний дохід, який не залежить від місця перебування - ну коротше, тій людині, яку описав сенс, - йти і наражати себе на небезпеку. Щоб що? Ви тій людині - третя особа, яка вас не знає, відповідно, заради вас вона йти не буде. Дійсно, навіщо себе наражати на небезпеку, якщо досягнути добробуту вона може і так, як вміє зараз. Вона має вибір.А ви - ні, тому так, долярчики і далі воюють для перемоги.Заради почути контраргументацію лиш написав це, не для розпалювання срачу. Беземоційно.До вас претензій немає.А от до керівництва - є:От як іти в армію і воювати, коли там такий пиздець і неефективність?