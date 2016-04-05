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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68006801680268036804>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:44

  Успіх написав:
  sens написав: Якщо маєте пасивний дохід,вмієте робити з повітря прибуток на біржі, є трохи вільних коштів для спекуляцій - нащо себе наражати на ризик?


Справді "нащо?" Нехай Успіхи і далі воюють до перемоги!


Дивіться, я вам поясню. Моралі не існує. Справедливості не існує. Це придумані поняття. Не говорю, що вони в певних межах не діють. Не скажу, що це погані концепції. Але однозначно точно знаю, що ці ідеї - це не фізичні закони, по яким має жити світ.

А отже, умовивід сенса цілком логічний. Так і є. А от ви, $-чик, надайте краще аргументацію, чому людині, яка має пасивний дохід, який не залежить від місця перебування - ну коротше, тій людині, яку описав сенс, - йти і наражати себе на небезпеку. Щоб що? Ви тій людині - третя особа, яка вас не знає, відповідно, заради вас вона йти не буде. Дійсно, навіщо себе наражати на небезпеку, якщо досягнути добробуту вона може і так, як вміє зараз. Вона має вибір.
А ви - ні, тому так, долярчики і далі воюють для перемоги.


Заради почути контраргументацію лиш написав це, не для розпалювання срачу. Беземоційно.
До вас претензій немає.

А от до керівництва - є:
  mephala написав:Что то мне вспомнилось Дебальцево где сидели до последнего а потом кто как мог так сам и выходил. Так там хоть сидели из-за переговоров а тут ради чего?

https://inforesist.org/ua/doroga-usiyana-nashimi-trupami-boecz-rozpoviv-yak-prohodiv-vihid-iz-zenitu-pid-avdiivkoyu/

От як іти в армію і воювати, коли там такий пиздець і неефективність?
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 16 лют, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:44

  mephala написав:Что то мне вспомнилось Дебальцево где сидели до последнего а потом кто как мог так сам и выходил. Так там хоть сидели из-за переговоров а тут ради чего?

https://inforesist.org/ua/doroga-usiyana-nashimi-trupami-boecz-rozpoviv-yak-prohodiv-vihid-iz-zenitu-pid-avdiivkoyu/


Зараз вам тут напишуть про стратегічне значення Авдіївки і чому треба було залишати в оточенні бійців і шо це все іпсо і Авдіївка не оточена, бо ЗСУ так вчора сказали
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:48

  mephala написав:Что то мне вспомнилось Дебальцево где сидели до последнего а потом кто как мог так сам и выходил. Так там хоть сидели из-за переговоров а тут ради чего?

https://inforesist.org/ua/doroga-usiyana-nashimi-trupami-boecz-rozpoviv-yak-prohodiv-vihid-iz-zenitu-pid-avdiivkoyu/

Это очередное свидельство, что принимающие решение руководители, в угоду каких-то своих непонятных амбиций, готовы положить сотни (если не тысячи) жизней обычных военных.

Либо руководство вообще не понимает реальную ситуацию на поле боя, либо им докладывают совсем другую инфу.

На фоне сводок и новостей из Авдеевки (да и вообще новостей с фронта) нужно задать вопрос "почему же мобилизация проходит так плохо?"

Думаю, что каждый уже смоделировал ситуацию, что если ты попадаешь к такому упоротому командованию...
Востаннє редагувалось hume в П'ят 16 лют, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:49

  042013 написав:А отже, умовивід сенса цілком логічний. Так і є. А от ви, $-чик, надайте краще аргументацію, чому людині, яка має пасивний дохід, який не залежить від місця перебування - ну коротше, тій людині, яку описав сенс, - йти і наражати себе на небезпеку. Щоб що? Ви тій людині - третя особа, яка вас не знає, відповідно, заради вас вона йти не буде. Дійсно, навіщо себе наражати на небезпеку, якщо досягнути добробуту вона може і так, як вміє зараз. Вона має вибір.
А ви - ні, тому так, долярчики і далі воюють для перемоги.
единственное что добавлю, долго это продолжаться не может. Любая система стремится к самобалансу. А долярчик без свободы выбора и кто-то другой со свободой - лютейший дисбаланс.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:49

  Banderlog написав:А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.


Ви ці домовленності читали?
Це була капітуляція на умовах РФ, яку Україна підписала але не збиралась виконувати.
По факту, війна відтермінована на якийсь термін і проблеми передані наступнику.
Повномасштабної тоді не було б.

Загалом, така ж (скоріш за все краща) пропозиція від РФ лежить на столі вже 1.5 року.
І це також відтермінування на якийсь (10 - 15 років) термін.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:52

  hume написав:
  mephala написав:Что то мне вспомнилось Дебальцево где сидели до последнего а потом кто как мог так сам и выходил. Так там хоть сидели из-за переговоров а тут ради чего?

https://inforesist.org/ua/doroga-usiyana-nashimi-trupami-boecz-rozpoviv-yak-prohodiv-vihid-iz-zenitu-pid-avdiivkoyu/

Это очередное свидельство, что принимающие решение руководители, в угоду каких-то своих непонятных амбиций, готовы положить сотни (если не тысячи) жизней обычных военных.

Либо руководство вообще не понимает реальную ситуацию на поле боя, либо им докладывают совсем другую инфу.

На фоне сводок и новостей из Авдеевки (да и вообще новостей с фронта) нужно задать вопрос "почему же мобилизация проходит так плохо?"

Думаю, что каждый уже смоделировал ситуацию, что если ты попадаешь к такому упоротому командованию...


Есть еще вариант, - Вы не понимаете что там происходит.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:54

  Успіх написав:ри сьогоднішньому закордонному фінансуванню(тобто відсутньому) - ми ще можемо "все продати і на виручені кошти протриматись ще декілька місяців/
без западной помощи заблокируют выдачу депозитов, в разы поднимут налоги, введут трудовую повинность, заберут у людей технику, военным станут платить зарплаты облигациями и т.д. либо включат станок и на свою зарплату ты купишь 3кг сала. Вопрос западной помощи принципиальный. Если нет гарантий "зуб даю" что помощь будет в 2025 и далее, чесать репу надо уже сейчас.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Это очередное свидельство, что принимающие решение руководители, в угоду каких-то своих непонятных амбиций, готовы положить сотни (если не тысячи) жизней обычных военных.


Те що еліта заради політичних цілей готова жертвувати тисячами це зрозуміло, але невже вони розраховують на безлімітний мобресурс який й надалі можна буде безкінечно класти заради чергової "фортеці Бахмут" чи ще шось.
От я б на місці керівництва беріг досвідчених / мотивованих розуміючи що наступні партії (примусово бусифікованих) будуть розбігатись на всі боки після першого артобстрілу
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:56

  adeges написав:Влада визнала офіційно втрату хоч одного важливого населенного пункту? Тому незалежно від фактичного стану речей, Авдіївка теж ніколи не буле сдана

Бахмут, насколько помню, признавали.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:59

  042013 написав:От як іти в армію і воювати, коли там такий пиздець і неефективність?

Мне такое похожее рассказывали те, кто прошел Бахмут в прошлом году. Когда по ТВ лили на уши про "новые стандарты в ЗСУ", военные, приехавшие с лбд, рассказывали про вахуй через который им пришлось пройти. С тех пор прошел год, а танцы на граблях продолжаются. Всё то же самое. Люди тупо как расходник.
hume
 
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