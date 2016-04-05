vitaliiangel написав:

andrijk777 написав: Не зрозумів ваш прогноз.

Міняти зеленского на медведчука рф не готова.

Дальше "не пойдут".



То яка в них ціль? Воювати до безкінечності чи як? Не зрозумів ваш прогноз.Міняти зеленского на медведчука рф не готова.Дальше "не пойдут".То яка в них ціль? Воювати до безкінечності чи як?

Путин: триллион рублей ежегодно будет выделяться на развитие новых регионов



riamo.ru/article/697555/putin-trillion-rublej-ezhegodno-budet-vydelyatsya-na-razvitie-novyh-regionov

в цитируемом вами сообщении только кусочек прогноза. Общий прогноз примерно такойвойна для рф это огромные затраты с нулевым результатом. Для агрессора это поражение. Мы понимаем на что мы тратим деньги, а окружение путина нет. И вообще никто на рф не понимает. Я не встречал взвешенной точки зрения.Если это война с нато, зачем дружить с Турцией и т.д. Возможно кто-то особо упоротый верит, что война нужна для переизбрания путена. Типа консолидация общества, короче отсечь любое инакомыслие. Поэтому после русских выборов война вероятно закончится. До выборов нужны небольшие победы типа Авдеевки, чтобы накормить ура-патриотов, хотя они и так накормлены затонувшими кораблями чф.дальнейшее затягивание войны вызывает в русском обществе раздражение. во первых у погибших русских тоже есть жёны и дети. во вторых была статистика сколько на эти деньги можно было построить школ и больниц. Даже упоротый дурак умеет считать деньги. в третьих оккупированные территории там никому не нужны, тут еще обрадоваливсе подпрыгнули от радости (кроме тех, кто тоже хочет денег). в пятых каждый утонувший корабль или ракета упавшая на Белгород удар путену по яйцам. Получается не такой он и крутой как показывает телек. На медведе не ездит, защитить Белгород и чф не может.таким образом в интересах путена искать выход на переговоры, желательно без возвращения оккупированных территорий. Для рф война не просто тупик, а удары головой об стенку. Никто иванам не объяснил ради чего затонули корабли и всё остальное тоже.