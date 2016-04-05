Успіх написав:ри сьогоднішньому закордонному фінансуванню(тобто відсутньому) - ми ще можемо "все продати і на виручені кошти протриматись ще декілька місяців/
без западной помощи заблокируют выдачу депозитов, в разы поднимут налоги, введут трудовую повинность, заберут у людей технику, военным станут платить зарплаты облигациями и т.д. либо включат станок и на свою зарплату ты купишь 3кг сала. Вопрос западной помощи принципиальный. Если нет гарантий "зуб даю" что помощь будет в 2025 и далее, чесать репу надо уже сейчас.
А Чем не устраивает пакет помощи от ЕС? Он официально утвержден.
барабашов написав:------------------------- Успіх Нехай вони собі в сраку запхають тих 36 місяців!!! ------------------------- Ойтыбожэмой А то за них пять лет назад нижние полушария рвал? Кто за вошшдя первый голосовать побежал? Кто монобильшисть в раду энергичным кретинизмом привёл? Кто наконец обклеил стены, столбы и машины соседей наклейками "ЗЕ!", сын Порошенки?
А був би зараз сивочолий і була б приблизно та ж ситуація, що і зараз... - то тут би казали: "Було за Зе голосувати, то був би хоч ШАНС, а так..."
якщо б вибрали сивочолого, то 99,99% велика війна не була б така велика. Пуйло поперло бо реально ж повірило, що аж 73% за мир на абияких російських умовах і будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв
73% за мир не то же самое, что будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв, и даже не равноценно тому, что "73% за мир на абияких російських умовах". А "Пуйло поперло"потому, что было уверено в своих силах, "Киев за 3 дня" и Запад проглотит как в 2008 и 2014.
Успіх написав:ри сьогоднішньому закордонному фінансуванню(тобто відсутньому) - ми ще можемо "все продати і на виручені кошти протриматись ще декілька місяців/
без западной помощи заблокируют выдачу депозитов, в разы поднимут налоги, введут трудовую повинность, заберут у людей технику, военным станут платить зарплаты облигациями и т.д. либо включат станок и на свою зарплату ты купишь 3кг сала. Вопрос западной помощи принципиальный. Если нет гарантий "зуб даю" что помощь будет в 2025 и далее, чесать репу надо уже сейчас.
А Чем не устраивает пакет помощи от ЕС? Он официально утвержден.
Он на 5 лет утверждён с суммами ежегодно для покрытия частично только нашего бюджета. Этих денег хватит для выплат пенсий и пособий.
Успіх написав:А був би зараз сивочолий і була б приблизно та ж ситуація, що і зараз... - то тут би казали: "Було за Зе голосувати, то був би хоч ШАНС, а так..."
якщо б вибрали сивочолого, то 99,99% велика війна не була б така велика. Пуйло поперло бо реально ж повірило, що аж 73% за мир на абияких російських умовах і будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв
73% за мир не то же самое, что будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв, и даже не равноценно тому, что "73% за мир на абияких російських умовах". А "Пуйло поперло"потому, что было уверено в своих силах, "Киев за 3 дня" и Запад проглотит как в 2008 и 2014.
При позднем порохе пуйло было сильно не уверено в силах, осознало просчет стратегии ("мы будем разговаривать только со следующей киевской властью"-говорили они в 2017-2018), а при артисте-юмористе пуйло стало уверено. - савпадєние?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 16 лют, 2024 12:16, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Не зрозумів ваш прогноз. Міняти зеленского на медведчука рф не готова. Дальше "не пойдут".
То яка в них ціль? Воювати до безкінечності чи як?
в цитируемом вами сообщении только кусочек прогноза. Общий прогноз примерно такой
война для рф это огромные затраты с нулевым результатом. Для агрессора это поражение. Мы понимаем на что мы тратим деньги, а окружение путина нет. И вообще никто на рф не понимает. Я не встречал взвешенной точки зрения.
Если это война с нато, зачем дружить с Турцией и т.д. Возможно кто-то особо упоротый верит, что война нужна для переизбрания путена. Типа консолидация общества, короче отсечь любое инакомыслие. Поэтому после русских выборов война вероятно закончится. До выборов нужны небольшие победы типа Авдеевки, чтобы накормить ура-патриотов, хотя они и так накормлены затонувшими кораблями чф.
дальнейшее затягивание войны вызывает в русском обществе раздражение. во первых у погибших русских тоже есть жёны и дети. во вторых была статистика сколько на эти деньги можно было построить школ и больниц. Даже упоротый дурак умеет считать деньги. в третьих оккупированные территории там никому не нужны, тут еще обрадовали
Путин: триллион рублей ежегодно будет выделяться на развитие новых регионов
все подпрыгнули от радости (кроме тех, кто тоже хочет денег). в пятых каждый утонувший корабль или ракета упавшая на Белгород удар путену по яйцам. Получается не такой он и крутой как показывает телек. На медведе не ездит, защитить Белгород и чф не может.
таким образом в интересах путена искать выход на переговоры, желательно без возвращения оккупированных территорий. Для рф война не просто тупик, а удары головой об стенку. Никто иванам не объяснил ради чего затонули корабли и всё остальное тоже.
Не згідний. Це так само як би Гітлер в 1943 вийшов і сказав: "НУ а нафіга ця війна? Давайте сьогодні закінчимо війну." Так просто війни не закінчуються. Війна зайшла вже надто далеко. Надто багато загинуло, зруйновано.
Є 2 загальні сценарії: 1. РФ здає деякі території(наприклад до лінії на лютий 2022). Але тоді підніметься вой в РФ. "За что погибли наши мальчики?". Фактично це означитиме програш РФ(і путіна). Очевидно на це путін не піде. 2. Заморозка(мир) на теперішній лінії фронту. На це не піде Україна(якщо її не заставлять або не буде провалів на фронті).
Жодний сценарій поки що не проглядається, тому скоріш за все будемо воювати до виборів президента США.
Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...
Законы копируются с удивительной точностью. Болота 2.0
Может быть слышали такое слово конвергенция. Мне нравится определение из биологии:
Конвергенция (от лат. convergere «сближаться, сходиться») в биологии — схождение признаков в процессе эволюции неблизкородственных групп организмов, приобретение ими сходного строения в результате существования в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора. В результате конвергенции органы, выполняющие у разных организмов одну и ту же функцию, приобретают сходное строение. Конвергентное сходство никогда не бывает глубоким[
Условия серьёзной войны (одна глубокая "экологическая ниша") вызывают ускоренную конвергенцию самых разных систем. Пример - во время 2 МВ карточную систему вводили государства с такими принципиально разными системами, как США, Англия и СССР.