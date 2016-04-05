В рилс мелькнула симпотная брюнетка в полицейской форме на фоне моего бывшего ЖК Славутич. Не удержавшись, я написал, что теперь вижу, кто нас кошмарит. Приходит ответ: извините, мне стыдно, что работала в этой гнилой структуре, уволилась. Теперь мы с ней друзья, ведь ко всему - она ещё и фитнесс няшка. Ну как друзья, она так думает😆
- не було б розведення військ; - не було б розмінування; - не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208); - не було б фсб-шних агентів в держапараті; - ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
От многократного повторения Ваша ложь правдой не станет даже при ссылке на цензор. Уже 100 раз приводил цифры, доказывающие, что сокращения расходов на оборону при Зеленском не было. "розведення військ" никак не влияет на возможность/вероятность агрессии России. Тем более, что:
21 вересня 2016 року Тристороння контактна група в Мінську узгодила розведення сторін на трьох ділянках — в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Восени 2016 року розведення відбулося в Золотому та Петрівському, а в Станиці Луганській його скасували через протести