Успіх написав:А був би зараз сивочолий і була б приблизно та ж ситуація, що і зараз... - то тут би казали: "Було за Зе голосувати, то був би хоч ШАНС, а так..."
якщо б вибрали сивочолого, то 99,99% велика війна не була б така велика. Пуйло поперло бо реально ж повірило, що аж 73% за мир на абияких російських умовах і будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв
73% за мир не то же самое, что будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв, и даже не равноценно тому, что "73% за мир на абияких російських умовах". А "Пуйло поперло"потому, что было уверено в своих силах, "Киев за 3 дня" и Запад проглотит как в 2008 и 2014.
При позднем порохе пуйло было сильно не уверено в силах, осознало просчет стратегии ("мы будем разговаривать только со следующей киевской властью"-говорили они в 2017-2018), а при артисте-юмористе пуйло стало уверено. - савпадєние?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 16 лют, 2024 12:16, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Не зрозумів ваш прогноз. Міняти зеленского на медведчука рф не готова. Дальше "не пойдут".
То яка в них ціль? Воювати до безкінечності чи як?
в цитируемом вами сообщении только кусочек прогноза. Общий прогноз примерно такой
война для рф это огромные затраты с нулевым результатом. Для агрессора это поражение. Мы понимаем на что мы тратим деньги, а окружение путина нет. И вообще никто на рф не понимает. Я не встречал взвешенной точки зрения.
Если это война с нато, зачем дружить с Турцией и т.д. Возможно кто-то особо упоротый верит, что война нужна для переизбрания путена. Типа консолидация общества, короче отсечь любое инакомыслие. Поэтому после русских выборов война вероятно закончится. До выборов нужны небольшие победы типа Авдеевки, чтобы накормить ура-патриотов, хотя они и так накормлены затонувшими кораблями чф.
дальнейшее затягивание войны вызывает в русском обществе раздражение. во первых у погибших русских тоже есть жёны и дети. во вторых была статистика сколько на эти деньги можно было построить школ и больниц. Даже упоротый дурак умеет считать деньги. в третьих оккупированные территории там никому не нужны, тут еще обрадовали
Путин: триллион рублей ежегодно будет выделяться на развитие новых регионов
все подпрыгнули от радости (кроме тех, кто тоже хочет денег). в пятых каждый утонувший корабль или ракета упавшая на Белгород удар путену по яйцам. Получается не такой он и крутой как показывает телек. На медведе не ездит, защитить Белгород и чф не может.
таким образом в интересах путена искать выход на переговоры, желательно без возвращения оккупированных территорий. Для рф война не просто тупик, а удары головой об стенку. Никто иванам не объяснил ради чего затонули корабли и всё остальное тоже.
Не згідний. Це так само як би Гітлер в 1943 вийшов і сказав: "НУ а нафіга ця війна? Давайте сьогодні закінчимо війну." Так просто війни не закінчуються. Війна зайшла вже надто далеко. Надто багато загинуло, зруйновано.
Є 2 загальні сценарії: 1. РФ здає деякі території(наприклад до лінії на лютий 2022). Але тоді підніметься вой в РФ. "За что погибли наши мальчики?". Фактично це означитиме програш РФ(і путіна). Очевидно на це путін не піде. 2. Заморозка(мир) на теперішній лінії фронту. На це не піде Україна(якщо її не заставлять або не буде провалів на фронті).
Жодний сценарій поки що не проглядається, тому скоріш за все будемо воювати до виборів президента США.
Ми багато чого мавпуємо в орків - обмеження свободи слова, пресування опозиції, знищення парламентаризму ...
Законы копируются с удивительной точностью. Болота 2.0
Может быть слышали такое слово конвергенция. Мне нравится определение из биологии:
Конвергенция (от лат. convergere «сближаться, сходиться») в биологии — схождение признаков в процессе эволюции неблизкородственных групп организмов, приобретение ими сходного строения в результате существования в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора. В результате конвергенции органы, выполняющие у разных организмов одну и ту же функцию, приобретают сходное строение. Конвергентное сходство никогда не бывает глубоким[
Условия серьёзной войны (одна глубокая "экологическая ниша") вызывают ускоренную конвергенцию самых разных систем. Пример - во время 2 МВ карточную систему вводили государства с такими принципиально разными системами, как США, Англия и СССР.
В рилс мелькнула симпотная брюнетка в полицейской форме на фоне моего бывшего ЖК Славутич. Не удержавшись, я написал, что теперь вижу, кто нас кошмарит. Приходит ответ: извините, мне стыдно, что работала в этой гнилой структуре, уволилась. Теперь мы с ней друзья, ведь ко всему - она ещё и фитнесс няшка. Ну как друзья, она так думает😆
- не було б розведення військ; - не було б розмінування; - не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208); - не було б фсб-шних агентів в держапараті; - ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
От многократного повторения Ваша ложь правдой не станет даже при ссылке на цензор. Уже 100 раз приводил цифры, доказывающие, что сокращения расходов на оборону при Зеленском не было. "розведення військ" никак не влияет на возможность/вероятность агрессии России. Тем более, что:
21 вересня 2016 року Тристороння контактна група в Мінську узгодила розведення сторін на трьох ділянках — в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Восени 2016 року розведення відбулося в Золотому та Петрівському, а в Станиці Луганській його скасували через протести
042013 написав:За відповідь по суті дякую. +- так і думав, що реалії такі, і єдине, що можна зробити, щоб гарантовано випустили - це не заїжджати, навіть маючи інше громадянство.)
BeneFuckTor написав:якщо є біо - то 150% гуляй вася, не залежно від паспотра в'їзду, доказуйте кому хочете.
ще трохи новин з кордону (по роботі часто стикаюся плюс маю багато знайомих з транспортних фірм і малих перевізників)
після 29.12.23 стоїть завдання максимально не випускати під будь-якими приводами: наприклад 2 водії в фурі не можна, якщо не їздив по шляху раніше то не випустять, навіть якщо є розпорядження з ВДА якщо раніше пускали по шляху навіть оформлених на словацькій фірмі то зараз лише тих хто на українській варіант "їду на пасаж.бусі до машини бо каміон стоїть у Кошицях" вже не катить, обовязковий перетин саме на вантажівці/грузовому бусі або з товаром або з transportorder в руках якщо пустий
незнаю як зараз але в перші числа січня два багатодітні водії змогли перетнути кодрон лише разом з дітьми (який сенс?), самих не пропускали також тиждень тому перетинав водій з сином інвалідом, то по перше йому виписали повістку на 22 число, а як побачили через пару год що син сам вертається то пресували малого, вимагали звонити батьку щоб негайно повертався
Тобто люди які просто їздили на роботу, не ховались, кожні 30 днів повертались з 100-150 кг гуманітарки (купленої за свій рахунок) не можуть вийти на роботу. Їх поставили перед фактом просто сидіти дома (рік - два -десять) і чекати повістку
стосовно ТЦК - на кордоні прямо вони не відсвічують, але пасуться неподалік, у випадку чогось прикордонник звонить і ТЦК через 5-10 хв вже на кордоні
andrijk777 написав:Є 2 загальні сценарії: 1. РФ здає деякі території(наприклад до лінії на лютий 2022). Але тоді підніметься вой в РФ. "За что погибли наши мальчики?". Фактично це означитиме програш РФ(і путіна). Очевидно на це путін не піде. 2. Заморозка(мир) на теперішній лінії фронту. На це не піде Україна(якщо її не заставлять або не буде провалів на фронті).
Жодний сценарій поки що не проглядається, тому скоріш за все будемо воювати до виборів президента США.
спасибо за ваше мнение. социология говорит, что русским эта война как кость в горле. ненавидеть соседа не есть здоровое состояние организма. Оно разрушительно равно как для агрессора так и для жертвы. Некоторые называют это состояние "усталость". Правильнее говорить "истощение".
Далее. Любой лидер делает то, чего от него хочет группа. Лидер банд.группировки не заставит своих подопечных танцевать балет, а лидер школьного кружка бить кому то морды. Соответственно путен тоже смотрит на социологию. А она вся против войны.
Это опасная ситуация. в 1917 общество было против войны и Николай 2 потерял трон. в 2013 чивокуня не подписал ассоциацию с ЕС и получил майдан. Русские бунт менее организован зато более беспощаден. Резать будут всех.
На данном этапе у путена патовая ситуация. Идти дальше бессмысленно. Ну возьмут еще какой то город-два в Донецкой агломерации, что это меняет? Русское общество не радо новым приобретениям. Ждали братания, спасибо что освободили. А получили у себя дома сопротивление и фигу в кармане. Представьте ситуацию, вы 8 лет враждуете с соседом, потом вам это надоело и вы от злости сносите стену. Всё теперь сосед живёт в вашей квартире. Примерно то же самое будет, если захватить Харьков, Херсон и др. города.
По сути путен разрушает свои же мифы про один народ и про какую-то особую силу росии и его лично которых все бояться. На этом строилась его карьера президента (помните мочить в сортирах)? Кикие варианты? Поле для маневра не такое уж и большое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 12:42, всього редагувалось 2 разів.